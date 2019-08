国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「8月第1週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画7作品がランクインしました。

7位『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』

[★★★☆☆ 3.10/レビュー数:1,270件]

国民的RPGゲームの5作目「ドラゴンクエストV 天空の花嫁」を原案に、山崎貴が総監督のもと3DCGアニメ映画化。父の遺志を継ぐ、勇者リュカの壮大な冒険を描く。佐藤健、有村架純、波瑠、坂口健太郎、山田孝之ら俳優陣が声優を務める。

6位『世界の涯ての鼓動』

[★★★☆☆ 3.49/レビュー数:93件]

名匠ヴィム・ヴェンダース監督の最新作。生物数学者の女性と、MI-6の諜報員の男性による狂おしくも切ないラブサスペンス。『リリーのすべて』のアリシア・ヴィキャンデル、「X-MEN」シリーズのジェームズ・マカヴォイのW主演。

5位『守護教師』

[★★★☆☆ 3.57/レビュー数:75件]

暴力沙汰によってボクシング界を追われ、女子高の体育教師を務める男が、放課後に少女が消えていく女子高生失踪事件に挑むサスペンス。主演の教師役を『新感染 ファイナル・エクスプレス』で人気を集めたマ・ドンソクが務める。

4位『風をつかまえた少年』

[★★★☆☆ 3.63/レビュー数:529件]

世界で最も貧しい国のひとつと言われるアフリカのマウアイで、風車による自家発電に成功した14歳の少年の奇跡の実話を収めた世界的なベストセラーを映画化。アカデミー賞作品賞を受賞した『それでも夜は明ける』主演のキウェテル・イジョフォーの初監督作品。

3位『サマー・オブ・84』

[★★★☆☆ 3.73/レビュー数:97件]

1984年のアメリカ郊外を舞台に、連続殺人鬼を追う15歳の少年とその親友たちによる冒険を描いた青春ホラー。80年代に人気を集めたジュブナイル&スラッシャー映画にオマージュを捧げた作風で、2018年のサンダンス映画祭で注目を集めた。

2位『メランコリック』

[★★★☆☆ 3.85/レビュー数:143件]

2019年、第31回東京国際映画祭「日本映画スプラッシュ」部門 監督賞受賞作。「人を殺す場所」として夜に貸し出されている銭湯を舞台に、ふとしたことから人生が大きく動き始める人々の様子をサスペンス、アクション、シニカルな笑いの要素をちりばめて描いた青春ドラマ。

1位『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』

[★★★☆☆ 3.98/レビュー数:2,713件]

世界的人気を集める「ワイルド・スピード」シリーズの最新作。過去シリーズの中でも強烈な個性を放ち、正反対のキャラクターをもつルーク・ホブス(ドウェイン・ジョンソン)とデッカード・ショウ(ジェイソン・ステイサム)の二人がタッグを組み、史上最強の敵と戦いを繰り広げる。

人気シリーズ9作目が初日満足度No.1

人気アクション “ワイスピ” シリーズのファミリーたちの新たな物語を描く最新作『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』が初日満足度1位を獲得。

「カーアクションが存分に発揮されつつ、ダブル主演の2人の戦闘シーンがカッコいい!」「爽快痛快でスカッとする話」「性格の異なる2人のバディムービーとして、そして家族の物語として至高の作品」「最後まで怒涛のジェットコースタームービーに仕上がってる」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、新鋭・田中征爾監督の長編第1作目『メランコリック』が最上位にランクインする結果となりました。

■全国動員ランキングもチェック

興行通信社調べ、2019年8月3日〜8月4日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。※( )内の矢印は先週からの変動

1位(→)『天気の子』[7月19日公開] 2位(NEW)『ワイルド・スピード/スーパーコンボ』[8月2日公開] 3位(↓)『トイ・ストーリー4』[7月12日公開] 4位(NEW)『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』[8月2日公開] 5位(↓)『アルキメデスの大戦​』[7月26日公開] 6位(↓)『ペット2』[7月26日公開] 7位(↓)『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer​/騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE​​​』[7月26日公開] 8位(↓)『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION​』[7月12日公開] 9位(↓)『アラジン​​​』[6月7日公開] 10位( - )『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム​​』[6月14日公開] ■初日満足度ランキングとは Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる

※本ランキングは公開日から8月5日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から8月5日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2019年8月5日時点のものです。

(C)2019「DRAGONQUEST YOUR STORY」製作委員会 (C)1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.、(C)2017 BACKUP STUDIO NEUE ROAD MOVIES MORENA FILMS SUBMERGENCE AIE、(C)2018 CJ ENM & DAYDREAM. All Rights Reserved.、(C)2018 BOY WHO LTD / BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THE BRITISH FILM INSTITUTE / PARTICIPANT MEDIA, LLC、2017(C)Gunpowder & Sky, LLC、(C)One Goose、(C)Universal Pictures