【8月】星座占い×星座別おすすめ海外ドラマ（1位から6位）

梅雨明けと同時に厳しい暑さが続いていますね。身体が暑さに慣れていない分、体調を崩しやすい時期でもあります。暑さ対策はいつも以上にしっかりと行ってくださいね。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。先ほどの12位から7位に続き、トップの6星座をご紹介。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今おすすめの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。

【6位】乙女座(8/23〜9/22)

あなたの中で眠っていた才能が芽吹こうとしています。それは知性や芸術性に関係するものとなりそう。この夏、新しいチャレンジを始めてみましょう。習い事を始めるのもよいですが、家での空き時間を使って文章を綴ったり、アート作品を作るのもよいでしょう。夢中になれる趣味を見つけることで、生活に彩が出てきます。恋愛運は危険な恋に注意。出会った相手は恋に踏み込む前に相手の情報を集めましょう。貯蓄を始めるのも吉。ラッキーアイテムは小さめのバッグ。

おすすめドラマ:デートと思ったらスパイ面接だった!そんなこともあるから気をつけて『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』

【5位】魚座(2/19〜3/20)

運勢は安定。対人運も向上し、穏やかに過ごせる夏となりそうです。仕事運も順調なので、プライベートの充実に力を入れてみましょう。親しい人と会う用事を増やすのも開運に。食にもツキがあるのでホームパーティも良縁を呼びます。恋愛運も上昇し、恋の始まりや絆が深まる暗示も。ここにいると癒されると思える特別な場所を見つけられる運勢。リラックスタイムを増やしてエネルギーチャージすることで今後の運勢も上向いていきます。ラッキーアイテムはTシャツ。

おすすめドラマ:大切な想い出いっぱいの心のふるさとを見つけられる『メリー・アン・シングルトンの物語』(Netflixで配信中)

【4位】牡牛座(4/20〜5/20)

身近な場所に幸運が潜んでいます。異性の友人と恋に発展、家族からやりたかったことを実現するチャンスを得る、といった意外なところから福が舞い込んできます。銀行口座や保険、ローン、投資の見直しなど、長い間そのままにしていたものを整理することで意外な財産を持っていたことに気づくこともできそう。夏休みには部屋の整理整頓を。良縁が飛び込んできます。インテリアなど住環境を豊かにするアイテムの買い物も〇。ラッキーアイテムはキーホルダー。

おすすめドラマ:別宅がお洒落に変身、そして収益も生む!『世界のレンタルハウスを大改造』で民泊投資を学ぼう(Netflixで配信中)

【3位】蠍座(10/24〜11/22)

勝運が味方してくれる月。恋や仕事、あなたが最も情熱をかけるものにツキがまわってきます。目標がない人は、自分探しを。夢中になれるものが見つかります。またこの夏、ハイクラスな人たちと縁ができる暗示も。その中にはあなたを上のステージへと連れていってくれる人もいそう。出会いのチャンスを得たら、最初は背伸びしてでも縁を繋いでいきましょう。玉の輿運も入ってくるので、相手が高嶺の花でもあきらめないことが大事。ラッキーアイテムはスマートフォン。

おすすめドラマ:運命の恋に邁進するヒロインに刺激をもらおう!『クレイジー・エックス・ガールフレンド』(Netflixで配信中)

【2位】山羊座(12/22〜1/19)

達成、成功の運勢が入ってきます。努力は必ず報われるということを実感する月になりそう。恋愛運も好調。理想の相手と出会えそう。運命を感じる恋の予感。パートナーがいる人はお互いの新たな長所を発見することに。仕事運もよいため、充足感に満ちた日々に。この時期はもうひとつ、新たなスタートの運勢が入ります。高みを目指せばさらなる発展の可能性が。幸せに貪欲になり、次のステージを目指しましょう。おごりやプレゼントにも縁がある月。ラッキーアイテムはフレグランス。

おすすめドラマ:運命の恋なら、『ワンス・アポン・ア・タイム』でひと味違ったおとぎ話の恋を(dTVで配信中)

【1位】獅子座(7/23〜8/22)

行動力がパワーアップ。フットワーク軽く動き回れる時期。人気運も出てくるので、動けば協力してくれる人が現れます。目的意識もクリアになるので新たな夢に向かってスタートするのもよいでしょう。対人運は良好。ちょっとした一言で人を感動させることができます。SNSやメールを使って感謝のメッセージを。恋が芽生えるきっかけに。仕事運は上々。努力が結果に繋がります。キャリアアップも狙えるとき。チャンスには飛び込んで。ラッキーアイテムはネックレス。

おすすめドラマ:キャリアアップも恋も諦めない!『私はラブ・リーガル』(Huluで配信中)

