【8月】星座占い×星座別おすすめ海外ドラマ（7位から12位）

梅雨明けと同時に厳しい暑さが続いていますね。身体が暑さに慣れていない分、体調を崩しやすい時期でもあります。暑さ対策はいつも以上にしっかりと行ってくださいね。さて今月もあなたの1ヶ月の運勢をお知らせします。ラッキーアイテムのほか、数多ある海外ドラマの中から星座別に今おすすめの作品もご紹介。合わせてチェックしてみてください。まずは12位から7位までをご紹介。

【12位】天秤座(9/23〜10/23)

思考力がさえる時期。冷静な判断ができるので、人に相談するよりも何事も自分で判断したほうがよいでしょう。黙して動くことでよい結果が得られる月です。恋愛運はやや停滞気味、仕事運は地道な努力が必要になりますがトラブルはないでしょう。対人運は波があります。気持ちが繊細になっているので人づきあいに疲れを感じやすいとき。一人旅や、読書や映画鑑賞でリラックスして、心に栄養を与えると運気アップになります。ラッキーアイテムはサングラス。

おすすめドラマ:天才少年のコミカルな日常を描く『ヤング・シェルドン』(U-NEXTで配信中)

【11位】双子座(5/21〜6/21)

迷いやすい運勢。気持ちも消極的になるのでトラブルが起こると現実逃避して、問題解決を後回しにしたり、面倒見のよい人を頼って代わりに解決してもらおうとする傾向が。仕事でこの行動を取ると信用を失うので気をつけて。恋愛運は浮き沈みがありますが出会いはありそう。第一印象でジャッジしないで時間をかけて相手をみましょう。仕事運は同僚との繋がりを大切に。金運は上昇。副収入に結びつく情報が入ってきます。ラッキーアイテムはサンダル。

おすすめドラマ:恋愛への時間のかけ方は『テラスハウス』を参考に!(Netflixで配信中)

【10位】射手座(11/23〜12/21)

野心が膨らんできます。仕事で出世したい、もっと収入を得たいという思いが強くなっていく気配。向上心も出てくるので将来に向けて新しいスタートを切るのによいタイミング。ただしグローバルな仕事をしたいから留学、資格があるらしいから年内に受験しよう、など無謀な計画ばかり浮かんできそう。夢は大きく、歩みは確実にいきましょう。金運は低迷しているのでやりたいことを進める前に、まずは予算計画を立てましょう。ラッキーアイテムは腕時計。

おすすめドラマ:『ハウス・オブ・カード 野望の階段』を野心のトリセツに(Netflixで配信中)

【9位】蟹座(6/22〜7/22)

誘いが増え、社交関係が活性化する夏に。人脈が広がり、プライベート面が華やいでいく運勢。ただし人が多く集まると人間関係のトラブルがつきもの。面倒見の良さが魅力の蟹座ですが、多くの人が集まる場ではドライな人づき合いを心がけましょう。またお金が絡んだトラブルの暗示もあります。知人程度の人から持ち込まれた儲け話や、お金の貸し借りには用心が必要。恋愛運はやや低下。独占欲が強まります。嫉妬心が抑えましょう。ラッキーアイテムはフラワーモチーフ。

おすすめドラマ:全てのトラブルはお金から...?儲け話は慎重に『スタートアップ』(Amazon Prime Videoで配信中)

【8位】水瓶座(1/20〜2/18)

人に同調しやすくなっています。そのため人に影響されやすい傾向が出てきます。ポジティブな人に刺激を受けて目標に向かって邁進することがあれば、またその逆も然り。時間やお金にルーズな人、ネガティブ思考な人とは距離を置くようにしましょう。また恋人や家族に詮索されたりプライベートに踏み込まれる可能性も。向こうは善意からの行動のようですが、拒否するときはやんわりと。仕事運、金運は安定しますが大きな動きはなし。ラッキーアイテムは革のベルト。

おすすめドラマ:悪影響にはご用心!『McMafia - マクマフィア』(Amazon Prime Videoで配信中)

【7位】牡羊座(3/21〜4/19)

冒険心が強まります。新しい挑戦をすることで、様々な気づきを得られる運勢。特に開運となるのは旅。ひとりで気ままに、友人とプランを練って海外へ、どんな旅もあなたにとってよい経験となるでしょう。夏の予定が決まっていない人は日帰りでもよいのでいつもと違う場所へ足を運んで心を解放して。恋愛運が動き出します。出会いは年下の人に注目を。ただし恋に発展するまで時間がかかる恋に。金運は散財の暗示。締めれるところはしっかりと。ラッキーアイテムはカメラ。

おすすめドラマ:『タイムレス』の時代を超える旅で様々な冒険を!(Huluで配信中)

