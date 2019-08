DCドラマ『SUPERGIRL』メリッサ・ブノワがシーズン5で監督デビュー！

米CWのDCスーパーヒーロードラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』で主人公スーパーガールことカーラ・ダンバースを演じるメリッサ・ブノワが、シーズン5で監督デビューを飾ることが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

メリッサはシーズン5の第17話で初メガホンを取り、ついに念願叶っての監督デビューになるとインタビューで明かしている。「シーズン3から監督したいとずっと思っていたんだけど、スケジュールの都合で去年は無理だったから(ハンク・ヘンショウ/ジョン・ジョーンズ役の)デヴィッド・ヘアウッドが先にやったの(シーズン4第19話「アメリカン・ドリーマー」)。番組のこともキャラクターやその世界観、作品のトーンについても良く理解しているから、あるシーンを特定の方法で撮影することを想像せずにはいられなくなって、ここ数シーズンで監督をしたいなと思うようになったの。そのアイデアを再現したいわ」と、監督業への意気込みを語った。

メリッサが監督を務めるエピソードは来年の春まで放送されないが、すでに準備を進めているとのこと。シーズン5第1話のコンセプト・ミーティングにも出席し、プロデューサーで監督でもあるジェシー・ウォーンの仕事ぶりを研究。ジョン・クライヤー(『ハーパー★ボーイズ』)がレックス・ルーサー役で初登場したシーズン4第15話「ブラック・クリプトナイト」で監督を務めたターニャ・マキアナンに見習いとして付く予定だという。

そのプロセスについては、「この番組はすごく規模が大きいから、他のTV番組を監督するのとはわけが違う。みんなにも言われているけど、文字通り私はスポンジになるつもりで、監督の模倣をすることで毎日新しいことを学んでいるの」とも話し、監督として知識を吸収するよう日々努めているようだ。そして、自分の監督デビューを支えてくれる才能あるスタッフに囲まれ、幸運だとも付け加えた。

This suits her well. Stream July 24, 2019