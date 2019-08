「週刊少年サンデーS」で2010年から2015年に、「週刊少年サンデー」で2015年から2016年まで連載された麻生羽呂の大ヒットコミック「今際の国のアリス」が、このたびNetflixオリジナルシリーズとして実写化されることが決定。『キングダム』(公開中)の大ヒットも記憶に新しい佐藤信介監督のメガホンのもと、山崎賢人と土屋太鳳がダブル主演を務めることが発表された。

【写真を見る】実写化不可能と言われた難解な世界観に、『キングダム』の監督が挑む!

本作は廃墟と化した渋谷を舞台に、壮大な“げぇむ”を繰り広げるSFサバイバル。やりきれない日常に苛立つ無職の有栖良平が街をブラついていると、突然不思議な光が放たれ周囲の人間が消えてしまう。そして、空っぽになった東京で次から次へと始まる“げぇむ”。一歩誤れば命が奪われる理不尽な難題の数々を前に、有栖たちは必死に戦うことになるのだが…。

山崎は有栖良平役を演じ、土屋は物語のヒロインで“げぇむ”の会場で有栖と出会う驚異の身体能力を誇るクライマー宇佐木柚葉役を演じる。2人の共演は2012年に放送された「黒の女教師」、2015年に放送されたNHK連続テレビ小説「まれ」、興行収入32.5億円の大ヒットを記録した『orange-オレンジ-』(15)に続いて4度目。山崎と佐藤監督は『キングダム』に続いてのタッグとなり、土屋と佐藤監督は「図書館戦争 BOOK OF MEMORIES」、『図書館戦争 -THE LAST MISSION-』(15)以来のタッグとなる。

2019年にはすでに「全裸監督」や「愛なき森で叫べ」「FOLLOWERS」など日本を代表する映画監督と共に多くの話題作を発表しているNetflix。これまで“映像化不可能”といわれた数々の漫画原作の実写化を手掛けてきた佐藤監督とのタッグでどのような世界観が作りだされることになるのか期待は膨らむばかりだ。「今際の国のアリス」は2020年、全世界独占配信予定。

<キャスト・スタッフコメント>

●山崎賢人(有栖良平役)

・出演が決定した際の意気込み、佐藤監督、土屋太鳳さんとの再タッグについて

「世界レベルの大規模な日本のコンテンツを作ろうという企画にとても惹かれ、しかも佐藤監督とまたこうして大きな作品に挑戦できるということで出演を決意しました。この作品は精神的にも体力的にもとても苦しい撮影になると思いますが、共に大変な時期を乗り越えてきた土屋太鳳ちゃんと今、また一緒に頑張れることを嬉しく思っています」

・全世界190か国に配信されることへの期待感

「作品を作る中で新しい時代に向けて挑戦していくことはとても大切なことだと感じています。この作品を通して新しい表現、新しい日本のコンテンツを世界中に発信できればと思います」

●土屋太鳳(宇佐木柚葉役)

・出演が決定した際の意気込み

「まさか私に、この作品への入り口が開くとは思ってもいませんでした。素晴らしい原作の存在は敬意と共に緊張や畏れも感じますが、ウサギも今際の国へいざなわれた当初は、同じような戸惑いを感じながら覚悟を決めたかもしれません。様々な捉え方はあると思いますが、私はこの物語は、非常にリアルな世界を描いていると思います。演じるというより、私自身が“げぇむ”に参加する気持ちで勝負し、がむしゃらに生き抜こうと思います」

・佐藤監督、山崎賢人さんとの再タッグについて

「感無量です。私が20代のスタートダッシュに賭けた頃を知るお二人であり、新たな役での再会は目標の一つでした。未熟な私が女優として存在することは”げぇむ”で生きる奇跡に近いものがあります。だから私はこの4年ただ無我夢中で、自分が何をしてきたのかを把握出来ていません。全力疾走のつもりが後ずさりしたかもしれません。でも情熱だけは込めてきました。その情熱をウサギの生き様に注ぎ、再タッグに挑戦したいと思います」

・全世界190カ国に配信されることへの期待感

「映画なら公開の規模や場所、ドラマならオンエアの地域や時間帯など、何らかの要素が限られる中で観ていただいてきましたが、その枠が全くの別次元となる配信は意識の革命だと思いますし、演技にも、それに見合う密度が必要だと思います。世界への移動時間が短くなっても、文化や歴史の中には深い壁や溝がまだまだありますが、感動という衝動は共通だと思うので、この作品を通して世界中に、その衝動の種を蒔きたいと思います」

●佐藤信介(監督)

・ダブル主演キャストについて

「山崎賢人さんとは、前作『キングダム』に続いて、ご一緒することになりました。内容、キャラクター、世界観が全く異なるこの作品で、またご一緒できることをとても喜んでいます。世界中に拡がる観客に、あっと驚く作品を作るべく、一緒に頑張ります。土屋太鳳さんとも『図書館戦争 BOOK OF MEMORIES』でご一緒しました。時を経て、様々なフィールドで大活躍される土屋さんと、また新しい挑戦ができることを楽しみにしています。絶望的な世界で、それでもなお、自らの力によって生きようとするウサギという女性像を、共に作っていけたらと思っています」

●麻生羽呂(原作)

・ダブル主演キャストについて

「日本のトップを走る豪華キャストに演じてもらえるアリスとウサギは幸せものです!自分が作ったキャラクターに、役者さんの解釈や感情、人生観が加わりどんな風に演じられていくのか興味津々です。大勢の人に楽しんでもらえる作品になってくれれば本望です」

●森井輝(プロデューサー)

・山崎賢人・土屋太鳳のキャスティング理由

「クリエイティブの自由度の高いNetflix だからこそ実現できる物語として本企画を立ち上げたのが、約2年前。世界市場を視野に、日本独自の突き抜けたエンターテイメントを全世界に届けるに当たり、若き男女の日本のエースと組まなければならない、と思っていました。繊細さと優しさ、また突破口を切り開く観察力と洞察力を持ち合わせたアリスには山崎賢人さん、驚異的な身体能力を持ち、孤高でありながらアリスと出会い、次第に寄り添っていくウサギには土屋太鳳さん、この2人しかいない!と思います」

●坂本和隆(Netflix コンテンツ・アクイジション部門ディレクター)

・本作をNetflixで実写オリジナルシリーズかするにあたって

「日本を代表する監督、キャスト、スタッフ総集結で、本作を制作できることを大変嬉しく思ってます。空っぽのディストピアの東京を舞台に、現代(いま)を生きる若者たちが織りなす人間ドラマを、佐藤監督が切り取る新たな映像アプローチで全世界にインパクトをお届けしたいです」(Movie Walker・文/久保田 和馬)