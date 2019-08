【今週スタートの海外ドラマ】製作費35億円のアカデミー賞ノミネート作品の続編や『X-MEN』初のTVシリーズ最終章が登場！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、ミステリーからアメコミ、ヒューマンドラマに、多彩なジャンルの作品が日本初放送となる。お見逃しなく!

8月5日(月)から8月11日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■8月7日(水)

・22:00〜『刑事カーディナル 過去からの報せ』(スーパー!ドラマTV)

カナダ発の重厚なミステリードラマ新シーズン。事件を解決して帰宅したカーディナル(ビリー・キャンベル『HELIX -黒い遺伝子-』)を待っていたのは、妻キャサリンの外出を告げる置き手紙だった。町へと妻を捜しに出かけたカーディナルだが、そこで見たのは、飛び降り自殺をした妻の遺体だった。その後キャサリンの遺書が見つかり、現場の状況からも自殺と断定され捜査は終了するが、カーディナルの元には、彼女の死について彼を中傷するカードが届く...。

■8月9日(金)

・24:00〜『レギオン』シーズン3(FOXチャンネル)

『ダウントン・アビー』のダン・スティーヴンスを主演に迎えた大ヒット映画『X-MEN』初のTVシリーズも最終章へ。他人の精神を自在に操ることができる地上最強のテレパスで、"X-MEN"創始者であるチャールズ・エグゼビア(=プロフェッサーX)の息子にして、最強のミュータント"レギオン"である主人公デヴィッド。彼は世界を滅ぼす危険因子とみなされ、かつての友人たちに捕らえられてしまう。そんな中、デヴィッドはスウィッチというミュータントの協力を得て、物事を正すため、ある計画を実行する...。そして、ついにプロフェッサーXが登場する。

・『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』シーズン3(Netflix)

『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』の製作陣が手掛ける1980年代の女子プロレスの世界を描いたコメディドラマの新シーズン。今年9月に発表される第71回エミー賞では、デビー役のベティ・ギルピンが2度目の助演女優賞にノミネートされている。

・『Sintonia/シントニア』シーズン1(Netflix)

音楽プロデューサーのコンドジラが手掛けるブラジル発のヒューマンドラマ。サンパウロのファベーラ(貧民街)で、ともに育った3人の若者。音楽、薬物、そして宗教に人生の活路を求め、互いに支え合いながら夢に向かって歩き始める。

■8月10日(土)

・13:30〜『Uボート ザ・シリーズ 深海の狼』シーズン1(WOWOWプライム)

第55回アカデミー賞で6部門にノミネートされた戦争映画『Uボート』の続編として製作され、約35億円もの製作費を投じたTVシリーズ。時は1942年、第2次大戦下。ドイツ海軍史上に名を残す英雄の息子であるホフマン海軍大尉はUボート"U612"の艦長に昇進し、初めての出撃を迎える。そんな"U612"に急遽、通信兵として乗り込むことになった青年フランクは、ドイツ国家警察の通訳になった姉シモーヌに、ある取引の代理を頼み封筒を渡す。中に入っていたのは回路図で、取引相手はドイツに抵抗するレジスタンスだった...。緊迫するドイツ潜水艦のクルーと、スパイとなった若き女性の物語。

Photo:

『レギオン』シーズン3

(c) 2019 FX Productions, LLC. All rights reserved. MARVEL TM & (c) 2019 MARVEL

『刑事カーディナル 過去からの報せ』

(c) 2017 Cardinal Blackfly Productions Inc. & Sienna Blackfly Productions Inc. All Rights Reserved.

『Uボート ザ・シリーズ 深海の狼』

(c) BAVARIA FICTION. ALL RIGHTS RESERVED

『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』シーズン3

(c) Ali Goldstein/Netflix