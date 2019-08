Perfumeが、4日、茨城県・ひたちなかで開催されている『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2019』に出演。ステージの中で、初の全国4大ドームツアーを発表した。メジャーデビュー15周年イヤー突入を記念し、9月18日にリリースされる全52曲を収録した初のベストアルバム「Perfume The Best “P Cubed”」。このベストアルバムを引っさげた全国4大ドームツアーは、来年2月1日の大阪・京セラドームを皮切りに、福岡・名古屋・東京と行う。東京ドームは約6年ぶり、愛知・ナゴヤドーム、京セラドーム、福岡・ヤフオク!ドームは約3年ぶりとなる。また、ベストアルバム「Perfume The Best "P Cubed"」のジャケット写真も公開。特設サイトも4日にオープンした。■Perfume 初の全国4大ドームツアー 日程2020年2月1日 (土) ・2日(日) 大阪 京セラドーム2020年2月8日 (土) 福岡 ヤフオク!ドーム2020年2月15日 (土)・16日(日) 愛知 ナゴヤドーム2020年2月25日 (火)・26日(水) 東京ドーム