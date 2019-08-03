NGT48¡¢TIF¤Ç7¥õ·î¤Ö¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¡²®ÌîÍ³²Â¡¢Ãæ°æ¤ê¤«¡¢¸¦µæÀ¸¹ß³Ê¤Î²ÃÆ£ÈþÆî¤â½Ð±é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NGT48¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2019¡ÊTIF¡Ë¡×¤ËÅÐ¾ì¡£1·î°ÊÍè7¥õ·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢²®ÌîÍ³²Â¤Ï¡Ö¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNGT48¡¦²®ÌîÍ³²Â¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î³°Éô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î°ÊÍè7¥õ·î¤Ö¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢²®Ìî¤Ï¡Öº£Æü»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NGT48¤Î34¿ÍÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿TIF¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éNGT48¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤¿¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢NGT48¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²®Ìî¤À¤¬¡¢É½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡ØMAX¤È¤315¹æ¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÀÄ½Õ»þ·×¡Ù¤Ê¤É3¶Ê¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¸¦µæÀ¸¤¬Á°Îó¤Ë°ÜÆ°¤·¸¦µæÀ¸³Ú¶Ê¡Øº£Æü¤ÏÉé¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àN·¤Î¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¸¦µæÀ¸¤Ø¤È¹ß³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£ÈþÆî¤âÁ°Îó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²®Ìî¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½ë¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ØÀ¤³¦¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀÄ¶õ¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢ËÜ´ÖÆüÍÛ¤Ï¡ÖTIF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤ÁNGT48¤Ï¤³¤³¤«¤éÀº°ìÇÕÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNGT48¡¦²®ÌîÍ³²Â¡¢¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢AKB48¥°¥ë¡¼¥×°Ê³°¤Î³°Éô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢1·î°ÊÍè7¥õ·î¤Ö¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢²®Ìî¤Ï¡Öº£Æü»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢NGT48¤Î34¿ÍÁ´°÷¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿TIF¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤éNGT48¤ò±þ±ç¤·¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤Þ¤¿¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢NGT48¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤Æ±þ±ç¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¿®¤¸¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿²®Ìî¤À¤¬¡¢É½¾ð¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Æ¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL¡¢¹Ô¤¯¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡ØMAX¤È¤315¹æ¡Ù¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØÀÄ½Õ»þ·×¡Ù¤Ê¤É3¶Ê¤òÈäÏª¡£Â³¤±¤Æ¡¢¸¦µæÀ¸¤¬Á°Îó¤Ë°ÜÆ°¤·¸¦µæÀ¸³Ú¶Ê¡Øº£Æü¤ÏÉé¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤ò²Î¾§¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àN·¤Î¸µ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¸¦µæÀ¸¤Ø¤È¹ß³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£ÈþÆî¤âÁ°Îó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢²®Ìî¤Ï¡Öº£Æü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ½ë¤¤Ãæ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬»ä¤¿¤Á¤ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ØÀ¤³¦¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÀÄ¶õ¤Ê¤Î¤«¡©¡Ù¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¡¢ËÜ´ÖÆüÍÛ¤Ï¡ÖTIF¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤ÁNGT48¤Ï¤³¤³¤«¤éÀº°ìÇÕÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£