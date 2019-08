『リバーデイル』K・J・アパ、マーベル映画の主演オーディションを受けていた！

米CWの人気青春サスペンスドラマ『リバーデイル』で主人公アーチー・アンドリュースを演じるK・J・アパが、あの人気マーベルヒーロー映画のオーディションを受けたと明かした。

米MTV Newsのインタビューで、『リバーデイル』のキャストがスーパーヒーロー作品のオーディションを話題にしていた時、K・Jがマーベルキャラクターであるスパイダーマンのオーディションを受けていたことを明かした。インタビュアーが"オーディションはどうだったか"と尋ねると、「受からなかったよ。時々、オーディション会場から出ていく時に、上手くいったと感じることもあるだろ? 審査する側が僕の演技を気に入ったかって? (その時は)そうは感じなかったよ」とK・Jは答えた。

最終的にスパイダーマン役には英国俳優トム・ホランドがキャスティングされ、2016年に公開された『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でデビューを飾る。そして、『スパイダーマン:ホームカミング』『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム』と単独映画が誕生している。

このインタビューでは、ヴェロニカ・ロッジ役のカミラ・メンデスとシェリル・ブロッサム役のマデリン・ペッチも、スーパーヒーロー作品のオーディションを受けたことがあると語っていたが、どの役だったのかは明かしていない。

K・Jは、ある目的のために何度も生まれ変わる犬の一途な愛を犬目線で綴った映画『僕のワンダフル・ライフ』で10代のイーサンを演じて注目され、その後『リバーデイル』の主役に抜擢。Netflix製作によるロマンチック・コメディ映画『ラスト・サマー 〜この夏の先に〜』にも主演している。

残念ながら、スパイダーマン役を逃してしまったK・J。彼が演じていたらどうなっていただろうか。K・Jが主演する『リバーデイル』は、日本ではシーズン1から3がNetflixで配信中。新シーズンは、CWにて10月9日(水)より放送スタート。(海外ドラマNAVI)

