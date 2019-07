映画『HiGH&LOW』シリーズの最新作で、高橋ヒロシの伝説の不良漫画『クローズ』『WORST』とコラボした映画『HiGH&LOW THE WORST』より、バトルアクション満載の本予告映像とポスタービジュアルが解禁となった。映像冒頭には、高橋ヒロシ描き下ろしイラストも登場する。『HiGH&LOW』シリーズは、EXILE TRIBEらの出演により、5つのチームが拮抗する“SWORD地区”の覇権をめぐる男たちの熱い闘いと友情ドラマを描き、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEと多様なメディアで展開する総合エンターテインメントプロジェクト。今作は漫画『クローズ』『WORST』とコラボし、『HiGH&LOW』の鬼邪高校と、『クローズ』『WORST』でおなじみの幹部以外スキンヘッドの最強軍団・鳳仙学園が対決する。解禁された映像では、新しく全日制に転入した花岡楓士雄(川村壱馬)や、シリーズでもおなじみの定時制の番長・村山良樹(山田裕貴)といった鬼邪高校の面々と、絶対的なトップである上田佐智雄(志尊淳)率いる史上最強の結束軍団・鳳仙学園が、それぞれの仲間を守るため、迫力満点のバトルアクションを繰り広げる。村山がついに「行くぞ、てめぇら!」と吠える姿も。また、鳳仙学園のテーマソングとして、EXILE THE SECONDが歌う「Top Down」も本映像で解禁となっている。さらに、先日出演解禁となり本作が俳優デビューとなるGENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太、小森隼の本編映像も初解禁。パフォーマーとして活躍する二人の高すぎる身体能力が、アクションシーンでも発揮されている。映像冒頭では、『クローズ』『WORST』原作の高橋ヒロシが、鳳仙学園のトップである佐智雄ほか幹部キャストたちを描き下ろしたイラストも初登場。さらに映像のラストには「まさか今度は鈴蘭とやろうとかではないですよね…?!」といった『クローズ』で大人気の鈴蘭高校を匂わせるセリフも飛び出し、ファンの期待が高まる映像となっている。あわせて公開となったポスタービジュアルは、鬼邪高校と鳳仙学園の面々がそれぞれ睨みを利かせ、「頂上[テッペン]は、ふたつもいらない。」のコピーが印象的なもの。鬼邪高戦国時代と、鳳仙学園の幹部以外全員スキンヘッドの迫力のあるビジュアルとなっている。映画『HiGH&LOW THE WORST』は10月4日より全国公開。