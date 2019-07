緊急告知！『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』ブルーレイ&DVDからロケ地ツアー、ガイドブックなど続々リリース

架空の王国を舞台に、一つの玉座をめぐり複数の名家が繰り広げる壮絶な覇権争いを描いたアクション・スペクタクル巨編『ゲーム・オブ・スローンズ』。世界中で一大旋風を巻き起こし、米HBOで今年5月に終焉を迎えたその最終章のブルーレイ&DVDが早くもリリースされることが決定した。

『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』は、日本時間9月23日(月・祝)に授賞式を控えている第71回エミー賞にて、作品賞や主演俳優賞など含め、ドラマ・シリーズ部門で史上最多となる32ノミネートを記録。放送が終了した現在もその55日間もの撮影期間を費やしたシリーズ史上最長にして最大の激闘が繰り広げられる第3話は圧巻の一言。

また、最終章のブルーレイ&DVDレンタル開始と発売を記念して、ファンには堪らない企画も続々と実施予定。

第1弾企画として、撮影地の中心となっているアイルランドを巡る「ゲーム・オブ・スローンズ ロケ地ツアーinアイルランド」の開催がクラブツーリズムにて決定。

七王国の主なロケ地として知られる、ファンなら一度は訪れたい北アイルランド。ウィンターフェル(キャッスル・ウォード)、キングスロード(ダークヘッジズ)、鉄諸島(バリントイ港)をはじめとするアイルランドの森、山、海、湿原は、『ゲーム・オブ・スローンズ』の名場面の背景として、臨場感そのままに数多く使用されている。旅の詳しい情報はクラブツーリズムの公式サイトにて9月以降解禁予定。

さらにムービーウォーカーから全シーズンをまとめたムック本「DVD&動画配信でーた別冊ゲーム・オブ・スローンズ号(仮)」を11月中旬に発売予定。コンプリート・キャラクター名鑑や大陸マップ、トリビアなど『ゲーム・オブ・スローンズ』をより楽しむための情報が満載。ファンの著名人が選ぶ推しキャラクターや名シーンもご紹介。A4判のフルカラー、144ページという大ボリュームで発売予定だ。

そして早川書房からは日本初の公式ガイドブック(書籍)「ゲー ム・オブ・スローンズ コンプリート・シリーズ」の発売も決定。シリーズ全8シーズンを完全網羅。圧倒的なビジュアルとボリュームでウェスタロス世界を紹介。主要キャラクター紹介や世界観を補完するエッセイなども収録し、12月上旬にA4版フルカラー、288ページで刊行予定。

『ゲーム・オブ・スローンズ』商品情報

■『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』

・10月2日(水)ブルーレイ&DVDレンタル開始

レンタル ブルーレイ&DVD Vol.1〜5 ※Vol.1のみ2話収録

・12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売開始

【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』ブルーレイコンプリート・ボックス11,818円+税

【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』DVD コンプリート・ボックス10,000円+税

■『ゲーム・オブ・スローンズ』コンプリート・コレクション&コンプリート・シリーズ

・12月4日(水)ブルーレイ&DVD発売

【300セット限定生産】特別仕様豪華ボックス

『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』ブルーレイ コンプリート・コレクション 72,727円+税

【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』ブルーレイ コンプリート・シリーズ 42,727円+税

【初回限定生産】『ゲーム・オブ・スローンズ<第一章〜最終章>』DVD コンプリート・シリーズ 34,545円+税

※R-15:本作には、一部に15歳未満の鑑賞には不適切な表現が含まれています。

※掲載のジャケット、レーベル、スペック、価格は変更になる場合があります。

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

【公式サイト】http://www.gameofthrones.jp

最後に"鉄の玉座"に座るのは誰か。永久保存版が、この冬、来たる。世界が注目する大ヒットドラマのラストをお見逃しなく!(海外ドラマNAVI)

『ゲーム・オブ・スローンズ 最終章』

