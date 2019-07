◆片寄涼太&八木アリサ、オフショット解禁

■ストーリー

【モデルプレス=2019/07/31】GENERATIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太と女優の橋本環奈がW主演を務め、モデルで女優の八木アリサが出演する映画「午前0時、キスしに来てよ」(2019年12月6日公開)の片寄&八木のオフショットが初解禁された。今作は、「別冊フレンド」(講談社)にて人気連載中、単行本(電子書籍含む)は累計260万部を突破したみきもと凜氏の同名少女まんがを実写映画化し、芸能人と一般JKの誰にも言えない秘密の恋を描く。国民的スター・綾瀬楓(あやせ・かえで)を片寄、普通の女子高生・日奈々(ひなな)役を橋本が演じる。この度、橋本演じる日奈々の恋のライバル、美人女優の内田柊(うちだ・しゅう)役の八木と、国民的スーパースター綾瀬楓役・片寄のオフショットが初解禁された。八木は、本日7月31日が24歳の誕生日。雑誌のモデルのみならず、国内ファッションイベントにも引っ張りだこ、Instagramのフォロワーも51万人を超え、ティーンから同世代の女性までのカリスマ的存在として絶大な人気を誇る。さらに、今年は映画『キスカム! 〜come on, kiss me again〜』、『ホットギミック』、テレビ大阪ドラマ「まどろみバーメイド」に出演する等、女優としても躍進。今作で、八木と片寄は元恋人同士の人気俳優という役どころ。スレンダーかつパーフェクトボディの八木と、長身の片寄が並ぶ、その姿はまさに誰もがうらやむ“芸能人カップル”。今回解禁されたオフショットでは、劇中の元恋人同士という絶妙な距離感と緊張感から解放され、休憩中のなごやかな雰囲気の中で柔らかな表情をみせるふたり。今なお想いを寄せる楓への熱いアプローチ、突如現れたライバル・一般JKとの対決、そして私生活で京都弁を話すユニークな女優・内田柊=八木の好演に期待だ。(modelpress編集部)優等生の日奈々(橋本環奈)は誰もがみとめる超・マジメ人間。でも、ほんとはおとぎ話のような王子様との恋にあこがれる夢見がちな女子高生だった…。そんなある日、国民的スーパースター・綾瀬楓(片寄涼太)が、映画の撮影で学校にやってきた!運命の出会いをするふたり。ま、まさか、これはおとぎ話のはじまりっ?!楓の気取らない性格とやさしさにふれ、どんどん楓のことが好きになっていく日奈々。絶対バレてはいけないスーパースターとJKのヒミツの恋の行方は?ハラハラ&ドキドキ&ワクワクのリアル・シンデレラLOVEストーリー。【Not Sponsored 記事】