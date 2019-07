『ゲーム・オブ・スローンズ』最終章の撮り直しを求めたファンに対するHBOの答えは...!?

今年5月、大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が第八章をもって幕を閉じたが、その内容に不満を抱いたファンが最終章の撮り直しを求めて署名運動サイトでキャンペーンを展開しているとは当サイトでもお伝えした通り。その運動に対して、放送局である米HBOのトップがコメントしている。米TV Lineが報じた。

今月24日(水)にTV批評家協会による夏のプレスツアーで、HBOで社長を務めるケイシー・ブロイズが、いまだに物議を醸している第八章について次のように語っていたという。「とてつもなく人気が高い番組を製作するマイナス面はあまりないのですが、ひとつ考えられる点はいつ番組を終えるかですね。いかに登場人物の物語が終わりを迎えるかについて、ファンは強い意見を持っていますから」とコメントし、何ごとにも一長一短があると割り切っている様子。そしてネット署名サイトChange.orgで展開され、現時点で170万人近くが賛同している第八章の撮り直しを求める署名運動については、「我々は(撮り直しを)真剣に考えてはいません」ときっぱりと可能性を否定。

先日テネシー州で行われたファンイベントで、ジェイミー・ラニスター役のニコライ・コスター=ワルドーも「最高のエンディングにするためにできるだけのことをした」とリメイク問題に関して擁護のコメントを発している。

今月18日(木)から21日(日)に開催された、大ヒット映画や人気TVシリーズのスターたちが一堂に会し、数十万人のファンが集まる夏の一大イベント、サンディエゴ・コミコンでは、シリーズでクリエイターを務めたデヴィッド・ベニオフとD・B・ワイスが土壇場でパネルインタビューの登壇をキャンセルして話題となっていたが、これは第八章に関する質問攻めを避けたためではないかとも言われている。

第八章の評価は芳しくなかったものの、第71回エミー賞では史上最多となる32ノミネートを果たした。その快挙についてブロイズは、「エミー賞におけるノミネート数は、明らかにシリーズが認められている証拠です」と述べている。

『ゲーム・オブ・スローンズ』は幕を閉じたが、本家の前日譚となるスピンオフシリーズの製作が現在HBOで進行中だ。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.