26日より全国で上映が始まった、『劇場版 仮面ライダージオウ Over Quartzer』『 騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』 が、初日から3日間で、動員26万2273人、興行収入3億3263万2900円をあげる好スタートを切った。この成績は、昨年の『劇場版 仮面ライダービルド Be The One(ビー・ザ・ワン 』 『怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー en film (アン・フィルム)』の初日から3日間の成績と比較して、動員比105%、興行収入110%となり、昨年を上回るヒットが期待される。今回の劇場版は、ともにテレビ朝日系で放送中の、平成仮面ライダーシリーズ第20作目にして平成最後の仮面ライダー作品『仮面ライダージオウ』(毎週日曜 前9:00)と、スーパー戦隊第43作目『騎士竜戦隊リュウソウジャー』(毎週日曜 前 9:30〜)の劇場版最新作。SNS上でも「最高 最強の映画 だった!」「平成を締めくくるにふさわしかった!」「まさにフェスティバル&カーニバル!」「ツッコミどころ満載」「劇場で爆笑しました!」など、さまざまな感想が見られ、興収の伸びが大きいことからも観客の年齢層の広がりが伺える。