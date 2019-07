■新宿が『おっさんずラブ』に包まれる

■田中圭のサインが当たるチャンスも

映画『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』 と、ルミネエスト新宿のコラボレーションキャンペーンが、7月30日(火)から開催される。キャンペーン開催中は、新宿駅東口エリアやルミネエスト館内外が、劇場版おっさんずラブ〜LOVE or DEAD〜』一色に。柱や通路、エレベーターなど、様々な場所に本作のポスターが貼られ、“ラブが、とまらない”空間が作られる。また、期間中、ルミネエストで1レシート5000円(税込)以上購入した人の中から抽選で、プレゼントが当たるキャンペーンも実施。A賞は、田中圭のサインが入った『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』のオフィシャルBOOK(マガジンハウス刊)。B賞は、『劇場版おっさんずラブ』のランチョンマット、C賞はルミネエスト的モテコスメとなっている。【『劇場版おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』 ×ルミネエスト新宿概要】日程:7月30日(火)〜8月25日(日)