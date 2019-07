【今週スタートの海外ドラマ】ついに『グレアナ』スピンオフが登場！人気シリーズが目白押し！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、『グレイズ・アナトミー』のスピンオフ作品『ステーション 19』がついに日本上陸! さらに人気シリーズの新シーズンが目白押し! 今週は毎日、見逃せない!!

【関連記事】バイクをこよなく愛するノーマン・リーダスに直撃インタビュー「"おっと、今『ライド』の撮影中だった"」

7月29日(月)から8月4日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■7月29日(月)

・『THE FLASH/フラッシュ』シーズン5(Huluプレミア)

バリー(グラント・ガスティン)にとって思いもよらぬ人物が未来から出現するという衝撃的な結末で最終回を迎えた前シーズン。今シーズンは、その人物の出現によって、チーム・フラッシュのメンバーそれぞれが未来で成し遂げる功績を知る一方、タイムラインが変化し、最も冷酷で残忍なヴィランであるシカダの出現を早めてしまったことに気づく...。

■7月30日(火)

・『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン3(Huluプレミア)

大人気のパニック・サバイバルドラマ『ウォーキング・デッド』でダリルを演じる無類のバイク好きなノーマン・リーダスが、仲間とともにツーリングで巡る旅番組。今シーズンはなんと、リック役のアンドリュー・リンカーンやグレン役のスティーブン・ユァン、ニーガン役のジェフリー・ディーン・モーガン、キャロル役のメリッサ・マクブライド、ドワイト役のオースティン・アメリオら共演者が続々登場する。

■7月31日(水)

・23:00〜『ビッグ・リトル・ライズ』シーズン2(スターチャンネル)

オスカー女優ニコール・キッドマン&リース・ウィザースプーン主演のクライムミステリー。シーズン2ではアカデミー賞を3度受賞しているメリル・ストリープが参戦。決して尽きることのない家族&友だちとの埋められない溝や闇にフォーカスしつつ、スタイリッシュな空気感はそのままに、拭い去れない実体のない不安、人間関係に付きまとうそこはかとない恐怖をすくい上げる。豪華キャストで贈る一触即発のママ友バトル。

■8月1日(木)

・『ステーション 19』(ひかりTVビデオオンデマンド)

医療ドラマ『グレイズ・アナトミー』のスピンオフ作品。シアトルの消防署"ステーション 19"を舞台に、勇敢な消防士たちの日々と、彼らが抱える出世や恋愛など様々な感情を描く。そして、外科医であったベン・ウォーレン(ジェイソン・ジョージ)が、医師を辞めて新米消防士として登場する。『スキャンダル 託された秘密』や『殺人を無罪にする方法』を手掛けたヒットメーカーのションダ・ライムズが贈るヒューマン・ドラマ。

■8月3日(土)

・23:00〜『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン3(WOWOWプライム)

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のアンソニー・"トニー"・ディノッゾ役でおなじみのマイケル・ウェザリーが主演を務める異色の法廷ドラマ。前シーズンの最後、裁判所の前で倒れてしまったブル。療養から戻りTACに復帰し、早速従業員たちを集めて新たな依頼の説明をするが、それはベニーたちが思いもよらない案件だった―。一方、無断欠勤をして連絡が取れないケイブルを心配したダニーは捜索を開始するが...。

・17:00〜『刑事ルーサー』シーズン1(NHK BSプレミアム)

マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズのヘイムダル役や、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』のストリンガー・ベル役で知られるイドリス・エルバ主演の英国サイコ・サスペンス。ロンドン警視庁の重大犯罪捜査課(SCU)に所属する刑事ジョン・ルーサーは、警察を欺くように次々と起こる不気味な殺人事件に対して、屈折した犯人の迷宮のような心理を読み解き、時として危険な手法で容赦なく追い詰めていく。だが、その強引で桁外れの行動は、自分や周囲の人々をも危険にさらしかねない、諸刃の剣。

■8月4日(日)

・16:00〜『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』シーズン1(AXNミステリー)

安楽死をテーマにしたカナダ発の医療サスペンスドラマであり、ブラックコメディ。主人公は、エデン総合病院で救命救急医として勤務するメアリー・ハリス(Dr.M)。彼女はバツイチで二人の娘を持つ悩み多きシングル・マザーで、"正義"の名のもとに、元美容外科医のデズと組んで、患者のためになると末期患者の安楽死を手助けしていた。だが、合法的な手続きは踏んでいない。映画『50/50 フィフティ・フィフティ』のタラ・アームストロングがクリエイターを務める。

あなたは、これまでの人生でどれだけ海ドラに費やしていますか? 【海外ドラマデータベース】でチェックしてみよう!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ステーション 19』

(c) ABC/Ed Herrera

『THE FLASH/フラッシュ』

THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン3

(c) MMXIX CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『ライド with ノーマン・リーダス』シーズン3

(c) 2019 AMC Film Holdings LLC. All rights reserved.

『刑事ルーサー』

(c) BBC 2010

『ビッグ・リトル・ライズ』シーズン2

(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.