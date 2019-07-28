2019/07/28 03:53 ウェザーニュース

7月28日(日)3時31分頃、宮城県で最大震度4を観測する地震がありました。震源地は三重県南東沖で、震源の深さは約420km、地震の規模(マグニチュード)は6.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。地震の規模は大きいものの、震源が極めて深かったため、津波発生のおそれはありません。また、震源が深かったことで震源に近い場所では地震波が地上に到達するまでに減衰されて揺れが小さいものの、プレート構造等により遠方には揺れが伝わった「異常震域」と呼ばれるタイプの震度分布が見られます。これにより、東日本の太平洋沿岸で強い揺れが観測されたとみられます。

震度3以上を観測した地点

震度4：【宮城県】丸森町鳥屋震度3：【宮城県】角田市角田 岩沼市桜 大河原町新南 亘理町下小路 松島町高城【福島県】白河市東 白河市表郷 田村市滝根町 泉崎村泉崎 中島村滑津 玉川村小高 いわき市三和町 いわき市錦町 いわき市平梅本 南相馬市小高区 楢葉町北田 大熊町野上 大熊町大川原 双葉町両竹 浪江町幾世橋【茨城県】水戸市内原町 日立市助川小学校 日立市十王町友部 常陸太田市金井町 北茨城市中郷町 笠間市石井 笠間市中央 笠間市笠間 小美玉市小川 小美玉市上玉里 茨城町小堤 城里町小勝 東海村東海 土浦市常名 土浦市藤沢 石岡市柿岡 石岡市若宮 石岡市八郷 常総市新石下 取手市井野 筑西市舟生 筑西市門井 桜川市岩瀬 桜川市真壁 鉾田市汲上 つくばみらい市加藤 つくばみらい市福田 河内町源清田【栃木県】大田原市湯津上 宇都宮市明保野町 宇都宮市中岡本町 栃木市岩舟町静 鹿沼市晃望台 真岡市石島 下野市田中 下野市笹原 益子町益子 壬生町通町 野木町丸林 高根沢町石末【埼玉県】加須市大利根 さいたま緑区中尾 春日部市粕壁 春日部市谷原新田【千葉県】市原市姉崎 印西市大森 印西市笠神 木更津市富士見 鴨川市八色 鴨川市横渚【東京都】東京千代田区大手町 東京荒川区荒川

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