【世界コスプレサミット 2019概要】

世界最大級のコスプレの祭典「世界コスプレサミット 2019」が7月27日(土)から開催されるのに先立ち、東京ドームホテルにて、オープニングセレモニーが行われた。イベントには、世界各国から、予選を勝ち抜いた78人のコスプレイヤーが集結した。毎年名古屋で開催されている「世界コスプレサミット」。17回目を迎える今年は、「世界コスプレサミット in TOKYO」という名で、東京でも実施される。注目企画は、コスプレイヤー世界一を決める「ワールドコスプレチャンピオンシップ」。今年は39の国と地域から来た78人のコスプレイヤーが、チャンピオンの座を賭け、競い合う。本オープニングセレモニーでも、78人のコスプレイヤーが、コスチュームを身にまとって登場。『ONE PIECE』や『ジョジョの奇妙な冒険』をはじめ、『千と千尋の神隠し』、『少女革命ウテナ』、『カードキャプターさくら』など、それぞれの愛と熱意がこめられたコスチュームが披露された。着用していた衣装は、本オープニングセレモニーだけのために用意されたもので、「ワールドコスプレチャンピオンシップ」では、また異なる装いが見られるのだそうだ。世界コスプレサミット実行委員会の小栗徳丸委員長は、「ついに名古屋を飛び出して、東京で『世界コスプレサミット』を開幕できたことを大変嬉しく思います」と喜びを顕に。加えて、「このステージには、何度も予選や決勝にトライして、ようやく勝ち抜いた人が立っています。彼らたちの初舞台まで、どうぞ見守ってください」と、集まったコスプレーヤーたちを称えた。それから、外務省の志野光子国際文化交流審議官は、最初に、先日起きた京都アニメーション放火事件についてコメント。「皆様を含みます世界中の方々からお悔やみや励ましのメッセージをいただいたことを感謝いたします」と述べた後、自身のコスプレとの思い出を語り、最後に「決勝戦での渾身のパフォーマンスに期待しています!」と、コスプレーヤーたちに激励を贈った。東京での「世界コスプレサミット2019 in TOKYO」は、7月27日(土)と7月28日(日)、名古屋での「世界コスプレサミット2019 in NAGOYA」は8月3日(土)と8月4日(日)に行われる。日程:7月27日(土)〜8月4日(日)場所:東京ドームシティ、オアシス21、愛知芸術文化センター、博物館明治村 ほか