俳優の俳優の兵頭功海が26日、都内で行われたテレビ朝日系で放送中の『騎士竜戦隊リュウソウジャー』(毎週日曜 前9:30〜10:00)の映画『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』の公開初日舞台あいさつに登壇。『侍戦隊シンケンジャー』(2009年)に出演していた森田涼花との共演を笑顔で振り返った。兵藤は戦闘スキルが高く、イケメン…なのに、モテなくて婚活中という斬新なキャラクターの「リュウソウゴールド/カナロ」を演じる。お気に入りのシーンについて兵藤は「みなさんが思っている以上に出てなかったんじゃないかな…」とぽつり。それでもゲスト出演しているシンケンジャーで花織ことは/シンケンイエローを演じた森田涼花との出会いは思い出に残るものになった。恐竜博物館で働く森田に求婚するというシーンで「小さいころにシンケンジャーを見ていた。森田さんとお芝居できたのは感慨深いものがあった。カナロとしても初のお芝居の現場。そこ思い出に残ってます」と笑顔で振り返った。また、司会から「しっかり婚活してましたね」と振られると、兵藤は「しっかりさせてもらいました」と溢れる笑顔を見せていた。一ノ瀬颯演じるリュウソウレッド/コウ、綱啓永演じるリュウソウブルー/メルト、尾碕真花演じるリュウソウピンク/アスナ、小原唯和演じるリュウソウグリーン/トワ、岸田タツヤ演じるリュウソウブラック/バンバ、そして兵頭演じる追加戦士のリュウソウゴールド/カナロからなるリュウソウジャー。本作ではコウたちが6500万年前の恐竜時代にタイムスリップ。リュウソウ族の祖先・ヴァルマ(佐野史郎)、その娘・ユノ(北原里英)に出会い、太古の恐竜時代に隠されたリュウソウジャー誕生の秘密が明らかになる。この日は『騎士竜戦隊リュウソウジャー THE MOVIE タイムスリップ!恐竜パニック!!』チームから一ノ瀬颯、綱啓永、尾碕真花、小原唯和、岸田タツヤ、上堀内佳寿也監督が、『仮面ライダージオウ Over Quartzer』チームから奥野壮、押田岳、大幡しえり、渡邊圭祐、前野朋哉、若林時英、斉藤秀翼、田崎竜太監督、参加した。また、この日は 5月20日に亡くなった元東映副社長で、特撮ヒーローやアニメーション、Vシネマなどの生みの親・渡邊亮徳さんを偲ぶ会が執り行われる。