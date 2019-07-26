Yahoo!ネット募金内に「京都アニメーション応援募金」が開設され、7月26日18時から募金受付が行われる。

ヤフー株式会社と一般社団法人日本アニメーター・演出協会（以下、JAniCA）が協力して開設したもので、募金はクレジットカード経由で100円から行えるほか、Tポイントの場合には1ポイントから寄付できる。

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この募金は、7月18日に京都アニメーションの第1スタジオが放火された事件をうけ、その支援を目的に実施されるもの。

今回の事件では、関係者に多数の死傷者が出るとともに、地上3階の建物が全焼するなど、甚大な物的被害も発生している。一部報道によれば、被害者へのケアおよび京都アニメーションの再建には約十数億規模が必要だという。

集まったお金はJAniCAを通じて京都アニメーションに寄付が行われ、被害者や被害者の家族支援、京都アニメーション再建のために使用される。

▼京都アニメーション応援募金

https://donation.yahoo.co.jp/detail/5234001/

※2019年7月26日18時頃より募金受付開始

情報提供：ヤフー株式会社