「サスペリア」「君の名前で僕を呼んで」のイタリア人監督ルカ・グァダニーノが手がける、米HBOのミニシリーズ「We Are Who We Are(原題)」の主要キャストが発表された。米バラエティによれば、クロエ・セビニーをはじめ、アリシー・ブラガ、ラッパーのキッド・カディ、ジャック・ディラン・グレイザー、そしてベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞した「シノニムズ」のトム・メルシエが共演する。

8話構成の本作は、グァダニーノがフランチェスカ・マニエーリ、パオロ・ジョルダーノと共同で脚本を執筆。イタリアの陸軍基地を舞台に、14歳の少年少女フレイザーとケイトリンのひと夏の成長を描く物語だという。大佐になった母とそのパートナーとともにニューヨークから転居してきたフレイザーは、基地に住むほかの子どもたちと交流しながらそのうちの1人、ケイトリンと特に親しくなるが、自身のアイデンティティを模索している彼は、故郷にいる親友マークへ思いを寄せており、さらに年上の兵士ジェイソンに特別な感情を抱き始める、という設定のようだ。

「We Are Who We Are(原題)」は、グァダニーノがショーランナーと監督を務める。当初はイタリア北部ビチェンツァにある米駐屯地で今春にクランクイン予定だったが、脚本を確認した米国防省が難色を示したようで、イタリア・パドバにある元移民センターにロケ地を変更し、間もなく撮影がスタートするという。