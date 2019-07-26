King & PrinceÊ¿Ìî»çÍÔ¡ß¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÙÁ°Çä·ô¤¬¶ÛµÞÁýºþ¡¢8.3¤«¤éºÆÈÎÇä
King & Prince¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¡¢¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡Ù¤ÎÁ°Çä·ô¤¬¶ÛµÞÁýºþ¡£8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éºÆÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤ ¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡×¡Ê¸¶ºî¡§ÀÖºä¥¢¥«¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜÃæ¡Ë¤Ï¡¢2015Ç¯6·î¤ËÏ¢ºÜ³«»Ï¤·¡¢½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃæ¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Ï´û¤ËÎß·×Éô¿ô¡¦700ËüÉô¤òÆÍÇË¡£º£Ç¯1¡Á3·î¤ËÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡ÊËèÆüÊüÁ÷¡¢TOKYO MX¤Û¤«¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ÈËþÂÅÙ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î½©¡¢ÅØÎÏ·¿¤ÎÅ·ºÍÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦Çò¶ä¸æ¹ÔÌò¤ËÊ¿Ìî»çÍÔ¡ÊKing & Prince¡Ë¡¢ÂçºâÈ¶¤ÎÎá¾î¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÉû²ñÄ¹¡¦»ÍµÜ¤«¤°¤äÌò¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢ÃÓ´Ö²Æ³¤¡¢ÀõÀîÍüÆà¡¢¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯Ä¶¿Íµ¤¥¥ã¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢6·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¡¤Ï¡¢¸ø³«¤«¤é3Æü¤¿¤¿¤º¤·¤ÆºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¼çÂê²Î¤Ë¤ÏKing & Prince¤Î¡Ökoi-wazurai¡×¡Ê8/28È¯Çä¡Ë¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î·à¾ìÁ°Çä·ô¤¬7·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¹ç·×4ËüÌ¾ÍÍ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡È±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÉÉÕ¤·à¾ìÁ°Çä·ô¤ÏÂ¨Æü´°Çä¡£¹¹¤Ë¤Ï¡¢·à¾ìÁ°Çä·ô¤½¤Î¤â¤Î¤¬´°Çä¤¹¤ë·à¾ì¤¬Â³½Ð¡¢¤½¤Î¿ô112¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤¬¤ª¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áµÞî±Á°Çä·ô¤Î¶ÛµÞÁýºþ¡¢8·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éºÆÈÎÇä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Á°ÇäÆÃÅµ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛÉÛ½ªÎ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÉ²ÃÈÎÇä¤ÎºÝ¤ÏÁ°ÇäÆÃÅµ¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÁÅ·ºÍ¤¿¤Á¤ÎÎø°¦Æ¬Ç¾Àï¡Á¡Ù¤Ï9·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÅìÊõ·Ï¤Ë¤Æ¸ø³«
(C)2019±Ç²è¡Ø¤«¤°¤äÍÍ¤Ï¹ð¤é¤»¤¿¤¤¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ (C)ÀÖºä¥¢¥«¡¿½¸±Ñ¼Ò
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É