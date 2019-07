更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【配信編】

各局が続々とシリーズの更新状況を発表しているこの時期。米ネットワーク局&ケーブル局の作品の行方はご紹介したが、戦国時代に突入した配信サービスはどうなのだろうか。主な注目ドラマの行方をご紹介しよう。

(最終更新日:7月25日)

■Amazon Prime Video

■更新決定

・シーズン2へ

・米Syfyから救済!)

・シーズン4(ファイナルシーズン)へ

・シーズン2&3へ

・シーズン5(ファイナルシーズン)へ

・シーズン2へ

・シーズン3へ

・シーズン2へ

・シーズン6へ

・シーズン3へ

■打ち切り決定

・(シーズン3)

・(シーズン2)

■検討中

・

(シーズン2が6月に配信されたばかり。新シーズンへ更新される可能性はかなり高い)

・

・

(シーズン2が5月配信されたばかり)

・

・

■CBS All Access

■更新決定

・シーズン4へ

・シーズン3へ

・『Tell Me a Story』シーズン2へ

(「三匹の子ぶた」「赤ずきんちゃん」といった有名な童話をモチーフに、背筋も凍るようなホラーストーリーがニューヨークの街を舞台に展開)

・シーズン2へ

(1959年から放送された『トワイライト・ゾーン』のリブート版。毎週違ったテーマで繰り広げられる)

・『No Activity』シーズン3へ

(『奥様は魔女』のウィル・フェレルが製作総指揮を務めるドラッグ組織撲滅に関わる人々を描くドタバタコメディ)

■打ち切り決定

・(シーズン1)

(7人分の血溜まりも遺体はゼロ...1ドル札を追うギミックが引き込むミステリー・スリラー)

■検討中

・

(『HOMELAND』のルパート・フレンド主演。1952年に実験中の爆発事故で亡くなった工学者ジャック・パーソンズを描く)

■DC Universe

■更新決定

・シーズン2へ

・シーズン2へ

(『ホワイトカラー』のマット・ボマー出演。はみ出し者で結成されたスーパーヒーローチームを描く)

■打ち切り決定

・(シーズン1)

■Facebook Watch

■更新決定

・シーズン2へ

(『アベンジャーズ』シリーズのエリザベス・オルセン主演のヒューマンドラマ)

■Hulu

■更新決定

・シーズン2へ

・シーズン3へ

・シーズン3(ファイナルシーズン)へ

(『ハンガー・ゲーム』ジョシュ・ハッチャーソン主演のアクションコメディ)

・シーズン3へ

(18世紀のロンドンを舞台に、売春宿の女主人が縄張りをめぐって権力争いを繰り広げる)

・シーズン2へ

(オカルト的な遊びを始めた少女たちが次々と死んでいってしまうスリラードラマ)

・シーズン2へ

(31歳の主演女優二人が、大人の背丈のまま13歳の中学生を演じているコメディドラマ)

・『Ramy』シーズン2へ

(イスラム教徒の青年が自由で刺激的なアメリカ文化に心揺れる姿を描いたコメディドラマ)

・シーズン2へ

■打ち切り決定

・(シーズン1)

(ショーン・ペン主演の火星への有人飛行計画をめぐるSFヒューマンドラマ)

■検討中

・

(シーズン3が現在本国で配信中)

■YOUTUBE PREMIUM

■更新決定

・シーズン3へ

(1980年代の大ヒット映画『ベスト・キッド』シリーズの30年後を描く)

・シーズン2へ

(『ねじれた疑惑』のマディー・ハッソンが主演を務めるSFアクション)

■打ち切り決定

・(シーズン1)

(宇宙版『LOST』? 乗り捨てられた宇宙船に取り残された男女のサバイバルドラマ)

・『Champaign ILL』(シーズン1)

・『Do You Want to See a Dead Body?』(シーズン1)

・『Ryan Hansen Solves Crimes on Television』(シーズン2)

・『Sideswiped』(シーズン1)

