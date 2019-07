お笑いコンビの霜降り明星(せいや・粗品)とタレントの長嶋一茂が25日、都内で開催された「SNOOPY in 銀座 2019」プレスイベントに出席。粗品は、先々週に競馬で約100万円勝ったとしながら、先週「もう一度勝負して、0円になってしまった」と明かし、「先週の土曜日あたりに戻りたいです(笑)」と語った。新元号初となる「SNOOPY in 銀座」のテーマは「ピーナッツフレンズのタイムトラベル」。スヌーピーやチャーリー・ブラウンをはじめとするピーナッツの仲間たちが時空を超えてさまざまな時代を巡る。イベントの内容にちなみ、もしタイムトラベルできたらいつに戻りたいかを聞かれた粗品は「先々週の日曜日に、私事なんですが、競馬で100万円を当てまして」と言い「先週の日曜日に、その先々週勝った100万円をもう一度勝負して、0円になってしまったんですよ。ですから、先週の土曜日あたりに戻りたいです(笑)」と自虐交じりにコメント。せいやは「M‐1の優勝の瞬間」とのこと。「うれしいのをもう1回味わいたいっていうのもあるんですけど、1個後悔してて」としたうえで、霜降り明星のパネルが4枚出た時点で落ち着きを失い喜んでしまったことに言及。「すごいネットで叩かれたんです。『優勝したけどお前早いわ。うるさい』と。あれをもうちょっと渋い『ピシッ』くらいに変えたい。あれが恥ずかしい。喜びすぎました」と続けた。一方の長嶋は「18歳のときのマリリン・モンローと会いたい」と言い、何をしたいか聞かれると「ハグしたい(笑)」と明かしていた。その後、令和で新たに挑戦したいことに話が及ぶと、粗品はYou Tuberデビューしたことを踏まえ「新しい時代に、You Tubeでも目立ちたいなと思いますね」と発言。せいやは壇蜜と三軒茶屋で偶然遭遇したことに言及し「もう1回、壇蜜さんとばったり会いたい。2回会ったらすごいじゃないですか。2回会ったら、何かあると思うんですよ」と関係の発展を望んでいる様子。「You Tubeも出てもらおうや」とYouTubeでの共演も希望していた。「SNOOPY in 銀座 2019」は7月24日から8月12日まで銀座三越7階催物会場にて開催。