µÈËÜÁûÆ°¤Ç¤âÏÃÂê¡¢¤Ê¤¼¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡©
»×¤ï¤Ì·Á¤Çº£¡¢À¤´Ö¤òÆø¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡×¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢µö¤»¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬Èï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©°Õ³°¤È¡Ö¼«Ê¬¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¼«¤é¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤ä¡¢Ýæ»ý¤Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ä¤é¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤¬À¸¤¸¤¿¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬²Ã³²¼Ô¤Ë¤âÈï³²¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£telling,¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿ôÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¼Â¾ð¤È¡¢¸¶°ø¡¦ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½é²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤Ç¤¹¡£
¥±¡¼¥¹1¡¡»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡©
¡Ö»Å»öÎÌ¤¬µöÍÆÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÂ¿Ë»¤ÊÉô½ð¤À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»ä¤Î»Å»öÎÌ¤Ï1¿Í¤Ç3¿ÍÊ¬¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤µ¤¨¡¢²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Wi-Fi´Ä¶¤òÃµ¤·¡¢É×¤òÂÔ¤¿¤»¤ÆÉ¬»à¤Ë¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¸µ¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¡¦¿Í»öÉô¤ÎÈþÎ¤¤µ¤ó¡Ê30ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Ä¾Â°¤Î¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë²ÝÄ¹¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥¥Ï¥¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ëÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¹â³ØÎò¤Ç¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ð¥ê¥¥ã¥ê¡×¡£Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢»Å»ö¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£²á¾ê¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿»Å»ö¤âÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Ê¤»¤Ð¤³¤Ê¤¹¤Û¤É¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ»Å»öÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë°ìÊý¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ï¡¼¥¯¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê»Å»ö¤òÆ±Î½¤Ë¿¶¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤â
¡ÖËöÃ¼¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤³¤½°ì¿ÍÁ°¡ª¡×¤È¼¸ÀÕ¤µ¤ì¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÈþÎ¤¤µ¤ó¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ï¡¢²á¾ê¤Ê»Å»öÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¼£¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¾å»Ê¤¬»ä¤Î°¸ý¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡Öfacebook¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë°¸ý¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤³¤ó¤ÊÉô²¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¡£¤½¤Î¡¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Õ¥ê¤·¤ÆÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤º´è¸Ç¡¢µ¤¤Ï¶¯¤¤¤¬¥ß¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¢¡¢¤½¤Î£¡Ä¡Ä¤È¡¢»ä¤Î»Å»ö¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ä²ÝÄ¹¤Î°Õ¤ËÈ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÍåÎó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡ÈËÍ¤âÀÎ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÊ¬¤«¤ë¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡É¤È¡¢»ä¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¤µ¤é¤·¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×
ÈþÎ¤¤µ¤ó¤È²ÝÄ¹¤Ï¼Ò³°¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÆ±¶È¼Ô¤È¤âSNS¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤ë¿Í¤¬¤ß¤ì¤ÐÈþÎ¤¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤À¤È¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ëÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤¬¤Æ¡¢ÈþÎ¤¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ºß¿¦Ãæ¤Ë¤¦¤ÄÉÂ¤Î¿ÇÃÇ¤¬²¼¤ê¤¿¾ì¹ç¡¢Âà¿¦¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¼º¶È¼êÅö¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¡¢2¥«·î´Ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤òÆÀ¤ÆÂà¿¦¤ò·è°Õ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ÆËèÆüµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÝÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤¿¤Î¤Ë²¶¤Î»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¡ª¡Ù¤È¤Þ¤¿ÅÜÌÄ¤é¤ì¤Æ¡£·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾å»Ê¤Ç¤·¤¿¡×
Âà¿¦¸å¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Ï½ù¡¹¤Ë²óÉü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢´°Á´¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤Î¤Ë3Ç¯³Ý¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹2¡¡°ÛÍÍ¤Ë»ä¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë½÷²ÝÄ¹
²ÝÄ¹¡Ö¹â¶¶¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î»ñÎÁºîÀ®½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¡×
¹â¶¶¡Ö·îËö¤ËÄó½Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Þ¤À23Æü¤Ê¤Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡©¡×
²ÝÄ¹¡Ö²Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¹â¶¶¡Ö¡Ä¡Ä¡×
Ä«¤«¤é³§¤ÎÁ°¤Ç½÷À²ÝÄ¹¤Î¼¸ÀÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ë¹â¶¶¤¹¤º¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡Ë¡£¿©ÉÊ´Ø·¸¤Î±Ä¶È¿¦¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¸ÀÕ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁºîÀ®¤âËè·î´üÆü¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í¤¤¤Ä¤âÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ï²ÝÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£Ç´Ãåµ¤¼Á¤Î²ÝÄ¹¤Ï¡¢°ìÅÙ¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿¤é¼¹Ù¹¤ËÀÕ¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÎÉô²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï²¿¿Í¤â¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿Ë»¤Ê²ÝÄ¹¤È¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»þ´Ö¤¬°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢½ù¡¹¤Ë»õ¼Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÅ¨ÂÐ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤òÅÏ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤â¤µ¤ì¤Æ
¡Ö¿·µ¬¼è°úÀè¤Î»Å»ö¤¬»ä¤Ë¤À¤±¿¶¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í¤Ç¶ÈÌ³³°¤ÎÁÒ¸ËÀ°Íý¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆü¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥Á¡¼¥à¤ÇÁ÷ÊÌ²ñ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÇã¤¦¤È¤¤Ë¤â¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«LINE¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÀÚ¤êÎ¥¤·¤â¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â¾¤Î¾å»Ê¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÉôÄ¹¤ä¼ÒÄ¹¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤ÏÏÃ¤³¤½Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë²ò·è°Æ¤â¼¨¤µ¤º¡¢¤à¤·¤í»ä¤¬²ÝÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÅûÈ´¤±¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë´Ø·¸¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
·ë¶É¡¢¹â¶¶¤µ¤ó¤ÏÂà¿¦¤ò¤·¤Æ¡¢º£¤Ï¿·¤·¤¤¿¦¾ì¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²£ÊÁ¤ÊÂÖÅÙ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¡¢¼Â¤Ï¼«¿®¤âÍ¾Íµ¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤Î¿ÍÊªÁü
ÈþÎ¤¤µ¤ó¤È¹â¶¶¤µ¤ó¡¢2¿Í¤«¤é¸«¤¿¾å»Ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÈþÎ¤¤µ¤ó¤Î¾å»Ê¤Ï¡¢50ºÐ¼êÁ°¤ÎÃËÀ¡£
¡Ö¸ª½ñ¤Ç¿Í¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¡£²¶¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ªÁ°¤â¤ä¤Ã¤ÆÅöÁ³¤À¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢Äê»þ´Ö¶á¤ËÂçÎÌ¤Î»Å»ö¤òÉô²¼¤Ë¿¶¤Ã¤ÆÂà¼Ò¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾ÆÆù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Ï¥ê¥¢½¼¤«¡¢¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¼«¸Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÉ¬»à¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¹â¶¶¤µ¤ó¤Î½÷À¾å»Ê¤Ï¡¢ 40ÂåÈ¾¤Ð¡£
¡Ö»Å»ö¤òÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿Í¤Ë¿¶¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡£¤¤¤Ä¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢»þ¡¹´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤â·³Ââ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¤ËÅÜ¤ë²ÝÄ¹¤Ë¡¢°Õ¸«¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é²Ã³²¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄê¤Î¥¿¥¤¥×¤ä¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È(¥Ñ¥ï¥Ï¥é)¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯