悪霊退散！寝苦しい夜に...4週連続で納涼ホラードラマを一挙放送

暑くて寝苦しい真夏の夜に、納涼ホラーをお届けするFOXチャンネルの限定企画。「毎週土曜、悪魔・悪霊が憑依する! 彼らから身を守るには、常に高い波長を保ち、憑依されない志しを持つことが大切だ...」と、8月の第1土曜日から4週連続で「ホラー特集 憑依される夏」がスタート。悪魔や悪霊に立ち向かう必見の海外ドラマ2シリーズを一挙放送する。

まず1作目は、『ウォーキング・デッド』の原作者ロバート・カークマンが仕掛ける新たな衝撃作と名高い『アウトキャスト』。「アウトキャスト」とは、「Cast Out」=(悪霊を追い出す)という動詞から派生し、「追放された者」「放浪者」「のけ者」といった言葉を意味する。幼少期から周囲を取り巻く悪霊の存在に苦悩してきた青年カイルが、自身のルーツを辿るうちに、世界を揺るがす脅威やその裏に潜む謎と対峙する物語。

作者自らが「これまでのTVドラマでは成し得なかった、真のホラーを届けたい」と意気込む本作は、"悪魔祓い=エクソシスト"をテーマにしながらも、人間の心の弱さや葛藤、さらには家族愛が描かれるなど、『ウォーキング・デッド』同様に深い人間描写があるのが特長だ。

一挙放送2作目は、二人の神父と12歳の少女にとり憑いた悪魔との壮絶な戦いを描いたホラー映画の金字塔で、世界中を震撼させた名作映画『エクソシスト』をTVシリーズとして蘇らせた『エクソシスト』。ランス家の少女に取り憑いた悪魔を祓うため、新人神父と過去にトラウマを持つ神父(エクソシスト)の二人が壮絶な死闘に挑む。

舞台を現代に置き換えているものの、本作の代名詞とも言える"回転する首"や、一度聞いたら忘れられないあのテーマ曲は健在。ストーリーが進むごとに映画版とリンクし、衝撃の真実が次々と明らかになっていくのも見どころだ。

8月3日(土) 21:00〜翌7:00

・『アウトキャスト』シーズン1<字>(全10話)

自身が幼少期から抱える"トラウマ"により、故郷の田舎街で人目を避けた暮らしを送っていた青年カイル。ある日、街で"悪霊に取り憑かれた少年"の噂を耳にしたカイルは、祈祷者としても名高い街の聖職者アンダーソンの元を訪ね、自らの過去とも深い関わりのある悪霊の存在と対峙していくことになる...。

8月10日(土) 21:00〜翌7:00

・『アウトキャスト』シーズン2<字> (全10話)

幼少期から周囲にはびこる悪霊の存在に苦悩してきた青年カイルが、自身のルーツを辿る中で、世界を揺るがすさらなる脅威へと迫っていく。シーズン2では、拡大する謎の邪悪な勢力とのさらなる戦いが始まろうとしていた。悪霊たちがカイルに向ける"アウトキャスト"(追放された者)という言葉の真意とは、そして、カイルに託された運命とは...。

8月17日(土) 21:00〜翌7:00

『エクソシスト』<字>(全10話)

心に闇を抱える子どもたちを預かるファミリーホーム。彼らを保護する謎めいた管理人と子どもたちを守ろうとする児童相談所職員に、巻き起こる数々の怪現象。その裏には悲しい真実が隠されていた――。果たして二人のエクソシスト(悪魔祓い師)は怪現象の謎を解き、子どもたちを救うことができるのか!? 絶海の孤島で巻き起こるスリリングで、ミステリアスな超常現象の謎にトマスとマーカス、二人のエクソシストが挑む!

8月24日(土) 21:00〜翌7:00

『エクソシスト 孤島の悪魔』<字>(全10話)

新シーズンでは、全く新しい舞台で新たなストーリーが展開。絶海の孤島にあるファミリーホーム。ここには、心に闇を抱える身寄りのない子どもたちが暮らしていた。しかし、ある時から管理人のアンドリュー、そして様子を見に来ていた児童相談所職員のローズの前で、数々の不可解な現象が起こり始める...。シーズン1で悪魔と壮絶な戦いを繰り広げた二人の悪魔祓い師(エクソシスト)は、超常現象を止め、彼らを救うことができるのか...?

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『アウトキャスト』シーズン1

© 2016. FOX INTERNATIONAL STUDIOS. ALL RIGHTS RESERVED

『エクソシスト』

©2016 Fox and its related entities. All rights reserved.