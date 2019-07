更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【ケーブル編】

各局が続々とシリーズの更新状況を発表しているこの時期。米ネットワーク局の作品の行方はご紹介したが、ケーブル局(ペイチャンネル)においてはどうなのだろうか。多くある放送局のなかで、本国で注目されているドラマや日本でも見られる作品の行方を2回にわけてご紹介。

(最終更新日:7月23日)

HBO

■更新決定

・シーズン5へ

・シーズン3へ

・シーズン10へ

・シーズン3(ファイナルシーズン)へ

・シーズン4へ

・シーズン6(ファイナルシーズン)へ

・シーズン2へ

・シーズン3へ

・シーズン2へ

(19世紀の英国に実在した女実業家アン・リスターの大胆な半生を描く。シーズン1が8月よりスターチャンネルで日本初放送)

・『High Maintenance』シーズン4へ

(ベン・シンクレア主演。NYを舞台に配達人が繰り広げるコメディ)

・シーズン2へ

(欧米で社会現象を巻き起こしたイタリアの小説「リラとわたし」を原作に二人の少女の友情を描くミニシリーズ)

■打ち切り決定

・(シーズン8で終了)

・(シーズン3)

・(シーズン7)

・『クラッシング』(シーズン3)

■検討中

・

(※シーズン2の放送が終了したばかり。7月よりスターチャンネルにて日本初放送)

・

(※シーズン3の放送が終了したばかり)

・

(104号室で繰り広げられる予測不能の物語。斬新なコメディ・アンソロジー)

OWN

■更新決定

・シーズン4へ

PARAMOUNT NETWORK

■更新決定

・シーズン3へ

(『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』のケヴィン・コスナー出演の西部劇)

FREEFORM

■更新決定

・シーズン4へ

・シーズン2へ

(『フォスター家の事情』のスピンオフ。5年の時を経てキャリーとマリアナの姉妹を描く)

・『grown-ish』シーズン3へ

(2年連続ゴールデン・グローブ賞ノミネートのシットコム『Black-ish』のスピンオフ)

・『Siren』シーズン3へ

(人魚がいる町にミステリアスな少女が現れた時、大惨事が起きるファンタジースリラー)

■打ち切り決定

・(シーズン3)

・『Alone Together』(シーズン2)

(異なったバックグラウンドを持つ親友の二人が、ロサンゼルス周辺で馬鹿げた冒険に乗り出すコメディ)

■検討中

・

(※5月にシーズン2の放送が終了したばかり)

・

(青春ミステリードラマ『プリティ・リトル・ライアーズ』のスピンオフ)

FX

■更新決定

・シーズン3へ

・シーズン9&10へ

・シーズン3へ

・シーズン4へ

・シーズン3(ファイナルシーズン)へ

・シーズン3へ

・』シーズン3へ

・『TABOO』シーズン2へ

・シーズン2へ

(荒くれ者のライダー集団が、郊外の街をギャングから守り抜く『サンズ・オブ・アナーキー』のスピンオフ)

・シーズン2へ

(オーストラリアで製作されたクライムコメディ)

・シーズン2へ

(2014年公開のニュージーランド映画『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』のTVドラマ版)

・『Better Things』シーズン4へ

(『カリフォルニケーション』のパメラ・アドロン主演。ゴールデン・グローブ賞やエミー賞にノミネートされたコメディ)

■検討中

・『Baskets』

(映画『ハングオーバー』シリーズのザック・ガリフィナーキス主演のコメディドラマ)

SPECTRUM

■更新決定

・『L.A.'s Finest』シーズン2へ

(『ダーク・エンジェル』以来のTVドラマレギュラー出演のジェシカ・アルバ主演。『バッドボーイズ』TVドラマ版)

STARZ

■更新決定

・シーズン5&6へ

・シーズン6(ファイナルシーズン)へ

・『アメリカン・ゴッズ』シーズン3へ

・『Vida』シーズン3へ

■打ち切り決定

・(シーズン2)

■検討中

・『Sweetbitter』

(シーズン2が放送中)

その他の更新・打ち切り情報はこちらから!

ネットワーク局

ケーブル局<1>

ケーブル局<2>

Photo:

『ウエストワールド』

(c) 2016 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

『アメリカン・ホラー・ストーリー:黙示録』

(c) 2018-2019 FX Productions, LLC. All rights reserved.

『レギオン』

(c) 2019 FX Productions, LLC. All rights reserved. MARVEL TM & (c) 2019 MARVEL

『アウトランダー』

(c) 2018 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.