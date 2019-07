【今週末の新作映画】『エージェント・オブ・シールド』パットン・オズワルト＆『メンタリスト』サイモン・ベイカー主演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(7月26日〜)は、『メンタリスト』のパトリック・ジェーン役でおなじみのサイモン・ベイカー主演作や、『エージェント・オブ・シールド』のパットン・オズワルト出演作などが公開! お見逃しなく!

■7月26日(金)『ペット2』

マーベル映画『アベンジャーズ』のその後の世界を描くスピンオフドラマ『エージェント・オブ・シールド』で、ケーニグ兄弟に扮して一人3役を演じたパットン・オズワルトが主人公マックスの声を務めるシリーズ第2弾。

マックスとその相棒のデュークは、飼い主のケイティと楽しく暮らしていたが、ケイティが結婚して新たな家族が! ギジェットやクロエといった同じアパートに住む仲間たちは、マックスの大事なものをなくしてしまい危険な大冒険へ。そして飼い主に捨てられたペットたちのリーダーだったスノーボールは、正義のヒーローに覚醒!? お行儀よく留守番できない彼らが、新たに加わった超個性的キャラクターたちとともに、とんでもない大騒動を巻き起こす。

その他の声の出演者:ケヴィン・ハート(『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』)、ハリソン・フォード(『スター・ウォーズ』シリーズ)、エリック・ストーンストリート(『モダン・ファミリー』)、ジェニー・スレイト(『gifted/ギフテッド』)、エリー・ケンパー(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)

■7月27日(土)『ブレス あの波の向こうへ』

オーストラリアで最も栄誉あるマイルズ・フランクリン文学賞を受賞したティム・ウィントンによる自伝的小説「ブレス」を、『メンタリスト』のサイモン・ベイカーが初監督・製作・脚本・主演と4役を務め映画化。実際にサーファーである二人の少年をメインキャストに抜擢したサーフ・ドラマ。

舞台は1970年代、オーストラリア西南部の小さな街。正反対な性格の少年パイクレットと友人ルーニーは、刺激を求めて冒険に明け暮れる日々を送っていた。ある日彼らは、ミステリアスな雰囲気を漂わせるサンドー(サイモン)と出会い、サーフィンを教えてもらう。サンドーはかつて名を馳せた伝説のサーファーで、連日のように少年たちを海にいざなう。彼らは次々に大きな波に挑戦していくが、友人だったパイクレットとルーニーは、成長するとともに強いライバル心を燃やすようになっていく―。そんな折、パイクレットはある出来事によって、サンドーと対峙し自分の生き方を見つめるようになる...。

その他の出演者:エリザベス・デビッキ(『ナイト・マネジャー』)、リチャード・ロクスバーグ(『ムーラン・ルージュ』)、レイチェル・ブレイク(『プリズナー No.6』)、ジャセック・コーマン(『タイドランド』)

(海外ドラマNAVI)

