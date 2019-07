カナダ発の医療サスペンスドラマ『Dr.M／救命救急医の殺人ライフ』が日本初放送！

彼女は殺人鬼なのか? それとも救世主なのか? 安楽死をテーマにしたカナダ発の医療サスペンスドラマ『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ(原題:Mary Kills People)』が、AXNミステリーで日本初放送となる。

3シーズンも製作されている本作は、映画『50/50 フィフティ・フィフティ』のタラ・アームストロングがクリエイターを務める医療サスペンスドラマであり、ブラックコメディでもある。

主人公は、エデン総合病院で救命救急医として勤務するメアリー・ハリス(Dr.M)。彼女はバツイチで二人の娘を持つ悩み多きシングル・マザーで、"正義"の名のもとに、元美容外科医のデズと組んで、機械や薬で無理に延命して苦しみを長引かせるよりも患者のためになると末期患者の安楽死を手助けしていた。だが、合法的な手続きは踏んでいない。そんな中、納屋に隠しておいた安楽死用の薬を、娘のジェスとその親友のナオミが見つけてしまう...。

主人公メアリー・ハリスを演じるのは、サイコスリラードラマ『ハンニバル』で、精神科医アラーナ・ブルームを演じたカロリン・ダヴァーナス。そのほかに、ジェイ・ライアン(『ビューティ&ビースト/美女と野獣』)、リチャード・ショート(『エージェント・カーター』)、リリク・ベント(『ルーキーブルー 〜新米警官 奮闘記〜』)、グレッグ・ブリック(『フロンティア』)らが出演する。

メアリーを追う潜入捜査官とうっかり恋仲になったり、薬の売人からつけ狙われるようになり、あわただしくなっていく...。『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』は、8月4日(日)よりAXNミステリーにて日本初放送。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『Dr.M/救命救急医の殺人ライフ』

(c) 2017 MKP Productions Inc. All Rights Reserved.