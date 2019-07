『ビバヒル』ブレンダ役シャナン・ドハティ、故ルーク・ペリーのため『リバーデイル』シーズン4に出演！

1990年代に大ヒットした青春ドラマ『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』(以下『ビバヒル』)のディラン役で知られ、今年3月に逝去したルーク・ペリー。そんな彼がレギュラーとして出演していた大人気サスペンスドラマ『リバーデイル』の新シーズンに、『ビバヒル』でディランの恋人ブレンダ・ウォルシュを演じたシャナン・ドハティが出演することが明らかになった。米Hollywood Reporterをはじめ、複数のメディアが報じている。

米サンディエゴで行われたコミコンでショーランナーのロベルト・アギーレ=サカサが、シャナンの出演を正式に発表した。「ルークは、シャナンが『リバーデイル』に出演することをシーズン1の時から願っていました。二人はとても親しい友人同士だったので、ルークのトリビュートエピソードは可能な限り特別なものにしたいと思い、シャナンに重要でエモーショナルな役どころを演じてもらうことをお願いしました。台本を読んだシャナンは、すぐに"出演する"と返事をくれました。それほど、この役はインパクトがあるものなのです」

『リバーデイル』で、主人公アーチー(K・J・アパ)の父親フレッド・アンドリュースを演じていたルーク。シーズン4では彼を偲ぶエピソードがあることは、以前ジャグヘッド役のコール・スプラウスが米トーク番組で述べていた。「多くは教えられないけれど、ルークをナレーションで追悼するような何かがあるよ。彼に捧げるエピソードもあるし。本当にみんなに愛されている人だったよ。世界中がこの悲報を聞いて悲しみにくれた。でも、ルークは、長く悲しんでいる僕らを見るよりも、彼らしい楽しい逸話で笑ってほしいと思っていると思うよ」

出演を決めたシャナンは、自身のInstagramにルークとの『ビバヒル』時代と最近の写真2枚を掲載。「『リバーデイル』のルーク追悼エピソードに出演できることを、とても光栄に思っています。この作品のルークを偲ぶエピソードは、非常に美しいものになっています。彼がいなくて寂しいです。今日も。明日も。永遠に」と綴っている。

シャナンの出演も気になる『リバーデイル』シーズン4は、米国で10月9日に放送スタート予定。日本では現在、シーズン1から3がNetflixにて配信中。作品の見どころや視聴記録は、【海外ドラマNAVI作品データベース】にて。(海外ドラマNAVI)



