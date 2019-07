更新か打ち切りか...米ドラマシリーズの行方をチェック！【ケーブル編】

各局が続々とシリーズの更新状況を発表しているこの時期。米ネットワーク局の作品の行方はご紹介したが、ケーブル局(ペイチャンネル)においてはどうなのだろうか。多くある放送局のなかで、主に日本でも見られる注目ドラマの行方を2回にわけてご紹介しよう。

(最終更新日:7月22日)

AMC

■更新決定

・『ベター・コール・ソウル』シーズン5へ

・『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン6へ

・『ロッジ49』シーズン2へ

・『McMafia - マクマフィア』シーズン2へ

・『プリーチャー』シーズン4(ファイナルシーズン)へ

・『ウォーキング・デッド』シーズン10へ

・『ノスフェラトゥ』シーズン2へ

・『The Terror』シーズン2へ

(『ゲーム・オブ・スローンズ』のスタッフ&キャストが贈るアンソロジーシリーズ)

■打ち切り決定

・『ヒューマンズ』(シーズン3)

・『バッドランド 〜最強の戦士〜』(シーズン3)

・『The Son』(シーズン2)

(『007』の5代目ジェームズ・ボンドとして知られるピアース・ブロスナン主演作)

AUDIENCE

■更新決定

・『コンドル 〜狙われたCIA分析官〜』シーズン2へ

・『ラウダーミルクの人生やり直し手伝います』シーズン3へ

・『ミスター・メルセデス』シーズン3へ

・『僕と君と彼女の関係』シーズン5(ファイナルシーズン)へ

BBC AMERICA

■更新決定

・『ドクター・フー』シーズン12へ

・『キリング・イヴ/Killing Eve』シーズン3へ

■検討中

・『刑事ジョン・ルーサー』

CINEMAX

■更新決定

・『ストライクバック:ラストミッション』シーズン7(ファイナルシーズン)へ

・『ウォリアー』シーズン2へ

■打ち切り決定

・『アウトキャスト』(※正式にシーズン2で終了決定)

DISNEY CHANNEL

■更新決定

・『キャンプ・キキワカ』シーズン4へ

・『レイブンのウチはチョー大変!』シーズン3へ

■打ち切り決定

・『アンディ・マック』(シーズン3)

EPIX

■更新決定

・『Get Shorty』シーズン3へ

(ベストセラー作家エルモア・レナードの小説を元に、1995年公開の映画『ゲット・ショーティ』の続編)

■打ち切り決定

・『Berlin Station』(シーズン3)

(映画『ホビット』や『ハンニバル』のリチャード・アーミティッジ出演のスパイドラマ)

■検討中

・『ディープ・ステート』

(映画『シャザム!』や『キングスマン』のマーク・ストロング出演のアクション・スリラー。シーズン2が放送終了したばかり。日本ではシーズン1がdTVで配信中!)

HALLMARK CHANNEL

■更新決定

・『チェサピーク海岸』シーズン4へ

・『グッド・ウィッチ』シーズン5へ

・『こころ呼ぶとき』シーズン7へ

HISTORY

■更新決定

・『プロジェクト・ブルーブック』シーズン2へ

・『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』シーズン6(ファイナルシーズン)へ

■検討中

・『Knightfall』

POP

■更新決定

・『ワンデイ -家族のうた-』シーズン4へ

(シーズン3で打ち切りになるもNetflixが救済!)

・『シッツ・クリーク』シーズン6(ファイナルシーズン)へ

SHOWTIME

■更新決定

・『アフェア 情事の行方』シーズン5(ファイナルシーズン)へ

・『ビリオンズ』シーズン5へ

・『HOMELAND』シーズン8(ファイナルシーズン)へ

・『レイ・ドノヴァン・ザ・フィクサー』シーズン7へ

・『シェイムレス 俺たちに恥はない』シーズン10へ

・『Black Monday』シーズン2へ

(世界が震撼した「暗黒の月曜日」を迎えるトレーダーを追うコメディ)

・『The Chi』シーズン3へ

(『BONES』脚本家であり、『マスター・オブ・ゼロ』に出演するリナ・ウェイスが手掛けるドラマ)

・『Kidding』シーズン2へ

(『マスク』で知られるジム・キャリー主演。子ども番組の司会者を長年務めてきた優しい男に人生の試練が訪れる)

■打ち切り決定

・『I'm Dying Up Here』(シーズン2)

(『ザ・ファイター』でアカデミー賞助演女優賞に輝いたメリッサ・レオ主演。70年代を舞台にしたコメディ)

・『SMILF』(シーズン2)

(育児と仕事に追われるシングルマザーの、パワフルでカオスな日常を描くコメディ)

USA NETWORK

■更新決定

・『ダーティ・ジョン−秘密と嘘−』シーズン2へ

・『MR. ROBOT/ミスター・ロボット』シーズン4(ファイナルシーズン)へ

・『パージ』シーズン2へ

・『The Sinner -隠された理由-』シーズン3へ

■打ち切り決定

・『SUITS/スーツ』(シーズン9で終了)

■検討中

・『Queen of the South 〜女王への階段〜』

(シーズン4が本国で放送中)

ネットワーク各局の更新・打ち切り情報はこちら!





