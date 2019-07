HBOとNetflixの仁義なき戦い、エミー賞ノミネート数で勝ったのは...

先日、今年開催される第71回エミー賞のノミネーションが発表された。昨年は112ノミネートのNetflixが108ノミネートの米HBOを破ったことが大きく話題となったが、受賞結果はどちらも23部門ずつでドロー。仁義なき戦いを繰り広げる2局の今年の戦況について、そして各局の状況について米Deadlineがまとめているので紹介しよう。

今年はNetflixもHBOもノミネート数で自社最高記録を更新したが、Netflixが117(昨年比+5)だったのに対し、HBOは137(昨年比+29)と大差をつけて圧勝。同社の最高記録だった2015年の126という数字を11上回り、エミー賞の歴代ノミネート数を塗り替えた。

作品別では、今年5月に幕を下ろした『ゲーム・オブ・スローンズ』が32部門にノミネートされトップに輝いた。



次点は昨年のコメディ部門で作品賞をはじめ8冠を達成した『マーベラス・ミセス・メイゼル』。

その後ろには、チェルノブイリ原子力発電所での事故について描いたミニシリーズ『チェルノブイリ』。

実際の冤罪事件に基づく『ボクらを見る目』、全米批評家サイトRotten Tomatoesで100パーセントの最高評価を得た『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』といった新作や、『バリー』や『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』、『キリング・イヴ/Killing Eve』のような昨年賞レースを盛り上げた作品の名前が並んでいる。

本年度エミー賞にノミネートされた主なHBO/Netflix作品の内訳は以下のとおり。

HBO作品

・『ゲーム・オブ・スローンズ』32ノミネート

(スターチャンネルにて全シーズン放送中)

・『チェルノブイリ』19ノミネート

(スターチャンネルにて9月25日(水)より独占日本初放送)

・『バリー』17ノミネート

(Amazon Prime Videoでシーズン1を配信中)

・『Last Week Tonight With John Oliver(原題)』9ノミネート

・『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』 9ノミネート

(スターチャンネルにて放送中)

・『Veep/ヴィープ』9ノミネート

(Amazon Prime Videoで配信中)

・映画『デッドウッド 〜決戦のワイルドタウン〜』8ノミネート

(スターチャンネルにて9月7日(金)より独占日本初放送)

・『KIZU-傷-』8ノミネート

(スターチャンネルにて、9月3日(火)よりレギュラー放送開始)

・『ネバーランドにさよならを』5ノミネート

(Netflixで配信中)

・『キング・オブ・メディア』5ノミネート

(スターチャンネルにて2019年に放送予定)

Netflix作品(全てNetflixで配信中)

・『ボクらを見る目』16ノミネート

・『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』13ノミネート

・『オザークヘようこそ』9ノミネート

・『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』5ノミネート

局別ノミネーション数ランキング(昨年比)

1.HBO 137(+29)

2.Netflix 117(+5)

3.NBC 58(-20)

4.Amazon Prime Video 47(+25)

5.CBS 43(+8)

6.FX 32(-18)

7.ABC 26(-5)

8.Hulu 20(-7)

9.Fox 18(+2)

9.Showtime 18(-3)

11.CNN 17(+7)

12.VH1 14(+2)

13.National Geographic 13(-4)

14.AMC 11(+10)

作品別ノミネーション数ランキング

1.『ゲーム・オブ・スローンズ』32

2.『マーベラス・ミセス・メイゼル』20

3.『チェルノブイリ』19

4.『サタデー・ナイト・ライブ』18

5.『バリー』17

5.『Fosse/Verdon』17

7.『ボクらを見る目』16

8.『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』13

9.『Escape At Dannemora』12

10.『Fleabag フリーバッグ』11

10.『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』11

12.『OUR PLANET 私たちの地球』10

13.『ベター・コール・ソウル』9

13.『キリング・イヴ/Killing Eve』9

13.『Last Week Tonight With John Oliver』9

13.『オザークヘようこそ』9

13.『ル・ポールのドラァグ・レース』9

13.『THIS IS US/ディス・イズ・アス』9

13.『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』9

13.『Veep/ヴィープ』9

21.『デッドウッド 〜決戦のワイルドタウン〜』8

21.『The Oscars』8

21.『KIZU-傷-』8

24.『フリーソロ』7

24.『ザ・ヴォイス』7

26.『アンソニー世界を駆ける』6

26.『HOMECOMING:ビヨンセ・ライブ作品』6

26.『POSE ポーズ』6

26.『クィア・アイ』6

30.『アメリカン・ホラー・ストーリー:黙示緑』5

30.『Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool』5

30.『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』5

30.『グッド・プレイス』5

30.『ネバーランドにさよならを』5

30.『Rent: Live』5

30.『キング・オブ・メディア』5

30.『ワールド・オブ・ダンス』5

スタジオ別ノミネーション数ランキング

1.HBO Entertainment 137

2.Disney Television Studios 58

3.Universal Television 49

4.Amazon Studios 47

5.Netflix 29

6.Sony Picture Television 28

7.FX Productions 27

8.CBS Television Studios 24

9.MGM 23

10.Warner Bros. Television 13

11.Universal Content Productions 5

受賞結果はいかに。第71回エミー賞授賞式は日本時間9月23日(月・祝)に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催される。また、FOXチャンネルでは午前9時から二カ国語版(同時通訳)で、今年も日本独占生中継となる。午前8時からはレッドカーペットも生中継予定。(海外ドラマNAVI)

