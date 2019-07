ファイナルに向け見逃せない『ARROW／アロー＜セブンス・シーズン＞』今秋DVDリリース

シーズン8をもって終了することが決定したDCコミックスの人気ヒーロー、グリーンアローが巨悪に立ち向かう姿を描く『ARROW/アロー』。ファイナルシーズンに向け見逃せないシーズン7が、今秋ブルーレイ&DVD発売となる。

2012年に放送スタートした本作は、『レジェンド・オブ・トゥモロー』『Batwoman(原題)』など米CWで放送するDCドラマの先駆けとなった作品。世界を共有し、"アローバース"と呼ばれる人気シリーズだ。

そんな本作は、今年3月に更新されたシーズン8で幕を閉じることが発表された。よって、今シーズンはファイナルに向け見逃せないシーズン。そして、復帰の可能性も語ってはいるが、シーズン1からオーバーウォッチことフェリシティ・スモークを演じてきたエミリー・ベット・リッカーズが今シーズンをもって降板する。

グリーンアローであることを世間に公表することを決意したオリバーが、FBIに出頭し刑務所に入って5カ月が過ぎる。その間、残されたチームがスター・シティを守っていたが、ディグルとダイナはチームを離れてスーツを脱いでしまう。フェリシティは、もう一度やり直そうとするが、かつての知り合いが現れたことで事態は複雑になっていく...。オリバーの限界が試される今シーズン。オリバーとチーム・アローは、これまでの敵の中で最も冷酷なヴィランに立ち向かう。

『ARROW/アロー<セブンス・シーズン>』商品情報

デジタル先行配信中!

11月6日(水)

・ブルーレイ コンプリート・ボックス(17,273+税)

・DVD コンプリート・ボックス(14,545++税)

・DVD レンタル Vol.1〜Vol.11

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

