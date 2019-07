『ウォーキング・デッド』マイケル・カドリッツ、俳優組合の理事役員に立候補！初当選なるか!?

大人気サバイバル・パニックドラマ『ウォーキング・デッド』で4シーズンにわたりエイブラハム役を演じたマイケル・カドリッツが、SAG-AFTRA(全米映画俳優組合・テレビラジオ芸能人組合)のボード(理事会)メンバーに立候補していることが明らかになった。米Varietyらが報じている。

【関連記事】『ウォーキング・デッド』に監督として戻ってきたマイケル・カドリッツが語る「自分のキャラが生きていたら...」

ガブリエル・カーテリスが、2016年より会長を務めている。今回はそのガブリエルの再選と、『ザ・プラクティス/ボストン弁護士ファイル』のエレノア役で知られるカムリン・マンハイムの財務役員への選任をかけたキャンペーンも発表された。

初めて役員に立候補したマイケルは以下のようにコメントを述べている。「組合は今まで私にとてもよくしてくれました。ですので、これからはその恩返しをする時期だと思ったのです。現組合の方針も気に入っていますし、それが継続することを願っています」

そんなマイケルは自身のTwitterで、ガブリエルの再選を支持していることも表明。

SAG-AFTRA elections are coming up. I am not only running for office on the 2019年7月8日