『グッド・オーメンズ』天使役マイケル・シーンのもとに天使がやってくる！

英ベストセラー作家ニール・ゲイマンとテリー・プラチェットによる同名小説をドラマ化したAmazon Prime Original『グッド・オーメンズ』。人類が最後の審判に備える現代を舞台にした本作で、この世の終わりを望まない天使アジラフェルを演じるマイケル・シーンのもとに"小さな天使"がやってくることが明らかになった。米Entertainment Weeklyが報じている。

7月18日(木)、50歳になるマイケルは自身のTwitterで「嬉しいニュースだ。パートナーのアナと僕の元に小さな天使がやってくることを皆にお知らせするよ。(正確に言うと、赤ちゃんだよ!)#反キリストじゃない」と、『グッド・オーメンズ』の内容に絡めてユーモアたっぷりに子どもが生まれることを発表した。

Very happy to let everyone know that my partner Anna and I are expecting a little angel of our own. (Just to be clear - we're having a baby!) July 17, 2019