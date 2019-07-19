±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï¡ÚS¡Û¡Ù½¡ÂÀÌò¤Ï¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¡¡¸ø³«Æü¤Ë°ÛÎã¤ÎÈ¯É½
¡¡ÇÐÍ¥¡¦·¦ÅÄÀµ¹§¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë¡ÚS¡Û¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î·¦ÅÄ¡¢¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢»³ËÜÉñ¹á¤é¤¬ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤âÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½¡ÂÀÌò¤ò¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÉõÀÚ¤ê¸å¤Ë¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢¥«¥Í¥¤¯¤ó¡¦¡È·¦ÅÄÀµ¹§¤ÎÌ£¡É¤òË½Ïª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë:re¡Ù¤ÎºÇ½ª´¬¡Ê16´¬¡ËÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÅÄ¥¹¥¤»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦²ø¿Í¡È¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡É¤¬Àø¤àÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤«¤éÈ¾¶ô¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÌÚ¤¬¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤àÃæ¡¢¶ô¼ï¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥«¥Í¥Ìò¤Î·¦ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Í¥¤ÎºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¶ô¼ï¡¦·î»³¤ò¾¾ÅÄ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¸ÅèÆ¡¹á¤ò»³ËÜ¡¢À¾Èø¶Ó¤òÇòÀÐÈ»Ìé¡¢±Ê¶á±ÑÎÉ¤ò¾®³Þ¸¶³¤¡¢Å«¸ý¿÷¼Â¤òºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢°¡Ìç¹ÝÂÀÏ¯¤òÎëÌÚ¿Ç·¡¢¥¦¥¿¤òºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Ë§Â¼¤òÂ¼°æÔ¢É×¡¢»ÍÊýÏ¡¼¨¤òúË½ÓÂÀÏº¡¢¤É¤³¤«ÍÅ¤·¤¤¿§µ¤¤¬Éº¤¦¾ðÊóÄÌ¤Î¶ô¼ï¡¦¥¤¥È¥ê¤òÃÎ±Ñ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò¥Þ¥®¡¼¡¢¥Ô¥¨¥í¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¶ô¼ï¡¦½¡ÂÀ¤ò¿·ÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¼ç±é¤Î·¦ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²Ã¤¨¤Æ°ú¤·Ñ¤®¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ØS¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Â³ÊÔ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦²ø¿Í¡¦¶ô¼ï¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤Ï¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡£·ì¤Î¤ê¤Ë¤Ï¥·¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»³ËÜ¤â¡Ö¥«¥Í¥¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´Ì£¡£¸ª¤ò¤«¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï·¦ÅÄ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾®³Þ¸¶³¤¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢Â¼°æÔ¢É×¡¢ÀîºêÂóÌé´ÆÆÄ¡¢Ê¿ËÒÏÂÉ§´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦½÷²¦Ëª¤Î¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸ø³«µÇ°¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»³ËÜÉñ¹á¡¢¥«¥Í¥¤¯¤ó¡¦¡È·¦ÅÄÀµ¹§¤ÎÌ£¡É¤òË½Ïª
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë¡ØÅìµþ¶ô¼ï ¥È¡¼¥¥ç¡¼¥°¡¼¥ë:re¡Ù¤ÎºÇ½ª´¬¡Ê16´¬¡ËÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿ÀÐÅÄ¥¹¥¤»á¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£Êª¸ì¤Ï¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦²ø¿Í¡È¶ô¼ï¡Ê¥°¡¼¥ë¡Ë¡É¤¬Àø¤àÅìµþ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¢¤ë»ö¸Î¤«¤éÈ¾¶ô¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¶âÌÚ¤¬¡¢¤â¤¬¤¶ì¤·¤àÃæ¡¢¶ô¼ï¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Õ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥«¥Í¥Ìò¤Î·¦ÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Í¥¤ÎºÇÂç¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ë¶ô¼ï¡¦·î»³¤ò¾¾ÅÄ¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÌ¸ÅèÆ¡¹á¤ò»³ËÜ¡¢À¾Èø¶Ó¤òÇòÀÐÈ»Ìé¡¢±Ê¶á±ÑÎÉ¤ò¾®³Þ¸¶³¤¡¢Å«¸ý¿÷¼Â¤òºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢°¡Ìç¹ÝÂÀÏ¯¤òÎëÌÚ¿Ç·¡¢¥¦¥¿¤òºäÅìÌ¦Ç·½õ¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤ÎÅ¹Ä¹¡¦Ë§Â¼¤òÂ¼°æÔ¢É×¡¢»ÍÊýÏ¡¼¨¤òúË½ÓÂÀÏº¡¢¤É¤³¤«ÍÅ¤·¤¤¿§µ¤¤¬Éº¤¦¾ðÊóÄÌ¤Î¶ô¼ï¡¦¥¤¥È¥ê¤òÃÎ±Ñ¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¤ò¥Þ¥®¡¼¡¢¥Ô¥¨¥í¥Þ¥¹¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¶ô¼ï¡¦½¡ÂÀ¤ò¿·ÅÄ¤¬±é¤¸¤¿¡£
¡¡¸ø³«½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¼ç±é¤Î·¦ÅÄ¤Ï¡ÖÁ°ºî¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿·¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²Ã¤¨¤Æ°ú¤·Ñ¤®¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¡ØS¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤¬Â³¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤ÏÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤¿Â³ÊÔ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í¤ò¶ô¤é¤¦²ø¿Í¡¦¶ô¼ï¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¾¾ÅÄ¤Ï¡ÖÌÜ¤ó¶Ì¤Ï¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÌ£¡£·ì¤Î¤ê¤Ë¤Ï¥·¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£»³ËÜ¤â¡Ö¥«¥Í¥¤Ï¡¢¥¤¥Á¥´Ì£¡£¸ª¤ò¤«¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï·¦ÅÄ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¾®³Þ¸¶³¤¡¢ÇòÀÐÈ»Ìé¡¢ÌÚÎµËãÀ¸¡¢ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢Â¼°æÔ¢É×¡¢ÀîºêÂóÌé´ÆÆÄ¡¢Ê¿ËÒÏÂÉ§´ÆÆÄ¤¬½ÐÀÊ¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦½÷²¦Ëª¤Î¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢¸ø³«µÇ°¤Î²ÖÂ«¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£