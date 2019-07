『Glee』リー・ミシェル、クリスマスTV映画に主演＆同時にアルバム発売！

大ヒットミュージカルドラマ『Glee/グリー』のレイチェル役で知られるリー・ミシェルが、米国で今年のクリスマス時期に放送されるTV映画に主演することが明らかになった。米TV Lineなど複数のメディアが報じている。

【関連記事】『Glee』リー・ミシェルが結婚!幸せなそうな姿を写真でレポート

米ABCが製作するこの映画のタイトルは、『Same Time, Next Christmas(原題)』。ミシェル演じる主人公のオリヴィアは、毎年恒例の家族旅行で訪れたハワイの地で、子どものころ想いを寄せていた彼に再会。離れてから長い歳月が経っていた二人に恋の炎が再燃する。だが二人の間には障壁が...。

頭脳派アクションドラマ『MACGYVER/マクガイバー』や同じくハワイを舞台にした大ヒットドラマ『HAWAII FIVE-0』を監督するスティーヴン・へレクが本作でメガホンを取る。

リーは今回の配役発表を受けて、「今度のホリデー・シーズンは、私にとって特別です。映画の出演だけでなく、ホリデー・シーズン用のアルバムも発売するからです。この映画でABCにまた戻ってこられて、皆さんと一緒にホリデーをお祝いできることをとても嬉しく思っています」とクリスマスアルバムがあわせて発売されることも公表。発表を受けて更新したSNSからもその意気込みがうかがえ、アルバムにはリーと親しいゲストスターたちが参加するとほのめかしている。

Back in the studio with 2019年7月16日