米テレビ界のアカデミー賞にあたる祭典、第71回プライムタイム・エミー賞のノミネーションが7月16日(現地時間)に発表された。

シーズン8で幕を閉じた米有料チャンネルHBOの大ヒットドラマ「ゲーム・オブ・スローンズ」が、同賞史上最多となる圧巻の32ノミネートを達成。作品賞、主演男優賞(キット・ハリントン)、主演女優賞(エミリア・クラーク)に加え、助演のカテゴリーでは常連のピーター・ディンクレイジを筆頭に、ソフィー・ターナー、メイジー・ウィリアムズらキャスト7人がノミネートを果たすなど、ドラマシリーズ部門を独占した。

このほか同部門の作品賞には、「ゲーム・オブ・スローンズ」のロブ・スターク役でブレイクしたリチャード・マッデン主演のサスペンスドラマ「ボディガード 守るべきもの」、ライアン・マーフィー制作総指揮によるLGBTQドラマ「POSE ポーズ」、サンドラ・オー主演のスパイスリラー「キリング・イヴ Killing Eve」など5作品が初ノミネートを果たした。

コメディシリーズ部門でも、「ゲーム・オブ・スローンズ」に次ぐ20ノミネートを獲得した「マーベラス・ミセス・メイゼル」と「バリー」、シーズン7で放送を終了した「Veep ヴィープ」以外の4作品が初ノミネートとなった。

リミテッドシリーズ/テレビムービー部門では、“歴史上最悪の原発事故”と呼ばれるチェルノブイリ原子力発電所事故の真実に迫るHBOのリミテッドシリーズ「チェルノブイリ」、えん罪によって人生を狂わされたハーレム出身の少年たちを追うNetflixオリジナル作品「ボクらを見る目」、伝説の振付師ボブ・フォッシー夫妻の知られざるロマンスを描く「Fosse/Verdon(原題)」などがノミネート。実話に基づく作品が大半を占めているのが今年の特徴といえる。

放送局では、前年Netflixに敗れるまで、ノミネート数で17年間連続トップを独走していたHBOが137ノミネートを獲得して首位の座を奪還。Netflixが117ノミネート、NBCが58ノミネートと続いている。

第71回エミー賞授賞式は9月22日(現地時間)、米ロサンゼルスのマイクロソフト・シアターで行われる。

各部門の主要なノミネートは以下の通り。

<ドラマシリーズ部門>

■作品賞

「ベター・コール・ソウル」(AMC)

「ボディガード 守るべきもの」(Netflix)

「ゲーム・オブ・スローンズ」(HBO)

「キリング・イヴ Killing Eve」(BBCアメリカ)

「オザークへようこそ」(Netflix)

「POSE ポーズ」(FX)

「キング・オブ・メディア」(HBO)

「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

■主演男優賞

ジェイソン・ベイトマン「オザークへようこそ」(Netflix)

スターリング・K・ブラウン「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

キット・ハリントン「ゲーム・オブ・スローンズ」(HBO)

ボブ・オデンカーク「ベター・コール・ソウル」(AMC)

ビリー・ポーター「POSE ポーズ」(FX)

マイロ・ビンティミリア「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

■主演女優賞

エミリア・クラーク「ゲーム・オブ・スローンズ」(HBO)

ジョディ・カマー「キリング・イヴ Killing Eve」(BBCアメリカ)

ビオラ・デイビス「殺人を無罪にする方法」(ABC)

ローラ・リニー「オザークへようこそ」(Netflix)

サンドラ・オー「キリング・イヴ Killing Eve」(BBCアメリカ)

マンディ・ムーア「THIS IS US 36歳、これから」(NBC)

ロビン・ライト「ハウス・オブ・カード 野望の階段」(Netflix)

<コメディシリーズ部門>

■作品賞

「バリー」(HBO)

「Fleabag フリーバッグ」(BBC)

「グッド・プレイス」(NBC)

「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

「ロシアン・ドール 謎のタイムループ」(Netflix)

「シッツ・クリーク」(Pop)

「Veep ヴィープ」(HBO)

■主演男優賞

アンソニー・アンダーソン「Black-ish(原題)」(ABC)

ドン・チードル「Black Monday(原題)」(Showtime)

テッド・ダンソン「グッド・プレイス」(NBC)

マイケル・ダグラス「コミンスキー・メソッド」(Netflix)

ビル・ヘイダー「バリー」(HBO)

ユージン・レビ「シッツ・クリーク」(Pop)

■主演女優賞

クリスティーナ・アップルゲイト「デッド・トゥー・ミー さようならの裏に」(Netflix)

レイチェル・ブロズナハン「マーベラス・ミセス・メイゼル」(Amazon)

ジュリア・ルイス=ドレイファス「Veep ヴィ―プ」(HBO)

ナターシャ・リオン「ロシアン・ドール 謎のタイムループ」(Netflix)

フィービー・ウォーラー=ブリッジ「Fleabag フリーバッグ」(BBC)

キャサリン・オハラ「シッツ・クリーク」(Pop)

<リミテッドシリーズ/テレビムービー部門>

■リミテッドシリーズ作品賞

「チェルノブイリ」(HBO)

「Escape at Dannemora(原題)」(Showtime)

「Fosse/Verdon(原題)」(FX)

「KIZU 傷」(HBO)

「ボクらを見る目」(Netflix)

■テレビムービー作品賞

「ブラック・ミラー バンダースナッチ」(Netflix)

「ブレグジット EU離脱」(HBO)

「デッドウッド 決戦のワイルドタウン」(HBO)

「King Lear(原題)」(Amazon)

「エルヴェとの晩餐 ある映画スターの数奇な人生」(HBO)

■主演男優賞

マハーシャラ・アリ「TRUE DETECTIVE/迷宮捜査」(HBO)

ベニシオ・デル・トロ「Escape at Dannemora(原題)」(Showtime)

ヒュー・グラント「英国スキャンダル セックスと陰謀のソープ事件」(Prime Video)

ジャレッド・ハリス「チェルノブイリ」(HBO)

ジャレル・ジェローム「ボクらを見る目」(Netflix)

サム・ロックウェル「Fosse/Verdon(原題)」(FX)

■主演女優賞

エイミー・アダムス「KIZU 傷」(HBO)

パトリシア・アークエット「Escape at Dannemora(原題)」(Showtime)

ジョーイ・キング「The Act」(Hulu)

ミシェル・ウィリアムズ「Fosse/Verdon(原題)」(FX)

アーンジャニュー・エリス「ボクらを見る目」(Netflix)

ニーシー・ナッシュ「ボクらを見る目」(Netflix)