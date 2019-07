『Channel ZERO』『オスマン帝国外伝』新シーズンも！Hulu注目作品

日本初上陸の海外ドラマを配信する「huluプレミア」の今後のラインナップが発表され、アメリカはもちろん、トルコ、スペイン、インドとバラエティ豊かな世界各国の話題作が続々独占配信となることが分かった。

8月11日(日)より独占配信となるのは、夏にぴったりの人気ホラーシリーズ第3弾『Channel ZERO:ブッチャーズ・ブロック』。アメリカの都市伝説系の話題が投稿される有名サイト「Creepy Pasta(クリーピー・パスタ)」のネタを元に描かれるシリーズの新作では、奇妙な失踪事件が相次ぐ町に越してきた姉妹が、ブッチャーズ・ブロックと呼ばれる地元住民も寄りつかない森の中で不気味な階段を見かけ、恐ろしい出来事に巻き込まれていく...。

『オスマン帝国外伝 〜愛と欲望のハレム』のシーズン3は8月9日(金)から配信スタート。オスマン帝国第10代皇帝スレイマン大帝と、ハレムにて皇帝の寵愛を受け、奴隷から皇妃にまでのし上がった美女ヒュッレムを中心に、嫉妬と欲望、そして愛が渦巻く宮廷物語を描き出すトルコ版「大奥」。新シーズンでは、ついに後宮の頂点を極めた皇帝妃ヒュッレムの前に新たなライバルが登場する。

アメリカ発の『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』、オーストラリア発の『ウェントワース女子刑務所』に続く女子刑務所もの、スペイン発の『ロック・アップ/スペイン 女子刑務所』は、シーズン2が8月27日(火)より配信開始。裏切り者には容赦ない制裁が下される過酷な女子刑務所を舞台に、不倫相手に騙されて7年の懲役を求刑された主人公マカレナが、囚人、看守、そして塀の外にいる家族をも巻き込んで、壮絶な駆け引きサバイバルを繰り広げる。新シーズンでは、マカレナが新たな窮地に立たされることになり――。

昨年ロングランヒットを記録したインド映画『バーフバリ 王の凱旋』のインドから9月2日(月)に上陸するのが、新たな王の物語『ポロス〜古代インド英雄伝〜』。紀元前350年、栄光を極め"黄金の鳥"と呼ばれた古代インドを舞台に、国王の息子として生まれながらも、赤ん坊の時に祖国を追われ、盗賊の一員として育った主人公が、偶然から再び祖国に戻り、やがて王として世界最強の征服者アレクサンドロス大王との歴史的な一戦に導かれていく様を描く歴史大作。総製作費約81億円、5シーズン全299話という壮大なスケールの本作は、豪華絢爛なセットや衣装、歌にダンスとインド作品の醍醐味が満載だ。

