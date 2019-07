米テレビ界のアカデミー賞「エミー賞」のノミネーションが現地時間16日に発表された。シーズン8で幕を閉じたHBO局の人気海外ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』が、ドラマ部門の作品賞や主演男優賞、主演女優賞などを含む史上最多の32ノミネーションを獲得した。次にアマゾンの『マーベラス・ミセス・メイゼル』が、コメディ部門の作品賞や主演女優賞などを含む20ノミネーション。HBO局の『チェルノブイリ』がリミテッド・シリーズ部門の作品賞や主演男優賞を含む19ノミネーションを獲得した。また“こんまり”の愛称で親しまれている片づけコンサルタント・近藤麻理恵さんがリアリティー番組『KonMari 〜人生がときめく片づけの魔法〜』(Netflix)で、司会者賞にノミネートされている。現地時間9月22日にロサンゼルスで開催される第71回エミー賞の主なノミネーションは以下の通り。【ドラマ部門】■作品賞『ベター・コール・ソウル』『ボディガード ‐守るべきもの‐』『ゲーム・オブ・スローンズ』『キリング・イヴ/Killing Eve』『オザークへようこそ』『POSE ポーズ』『キング・オブ・メディア』『THIS IS US 36歳、これから』■主演男優賞ボブ・オデンカーク(『ベター・コール・ソウル』)キット・ハリントン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ジェイソン・ベイトマン(『オザークへようこそ』)ビリー・ポーター(『POSE ポーズ』)スターリング・K・ブラウン(『THIS IS US 36歳、これから』)マイロ・ヴィンティミリア(『THIS IS US 36歳、これから』)■主演女優賞エミリア・クラーク(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ジョディ・カマー(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ヴィオラ・デイヴィス(『殺人を無罪にする方法』)ローラ・リニー(『オザークへようこそ』)マンディ・ムーア(『THIS IS US 36歳、これから』)サンドラ・オー(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ロビン・ライト(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)■助演男優賞ジョナサン・バンクス(『ベター・コール・ソウル』)ジャンカルロ・エスポジート(『ベター・コール・ソウル』)アルフィー・アレン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ニコライ・コスター=ワルドー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ピーター・ディンクレイジ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)マイケル・ケリー(『ハウス・オブ・カード 野望の階段』)クリス・サリヴァン(『THIS IS US 36歳、これから』)■助演女優賞グウェンドリン・クリスティー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)レナ・ヘディ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)ソフィー・ターナー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)メイジー・ウィリアムズ(『ゲーム・オブ・スローンズ』)フィオナ・ショウ(『キリング・イヴ/Killing Eve』)ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』【コメディ部門】■作品賞『バリー』『Fleabag フリーバッグ』『グッド・プレイス』『マーベラス・ミセス・メイゼル』『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』『シッツ・クリーク』『Veep/ヴィープ』■主演男優賞アンソニー・アンダーソン(『Black‐ish(原題)』)ドン・チードル『Black Monday(原題)』テッド・ダンソン(『グッド・プレイス』)マイケル・ダグラス(『コミンスキー・メソッド』)ビル・ヘイダー(『バリー』)ユージン・レヴィ(『シッツ・クリーク』)■主演女優賞クリスティナ・アップルゲイト(『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に』)レイチェル・ブロズナハン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)ジュリア・ルイス=ドレイファス(『Veep/ヴィープ』)ナターシャ・リオン(『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』)キャサリン・オハラ(『シッツ・クリーク』)フィービー・ウォーラー=ブリッジ(『Fleabag フリーバッグ』)■助演男優賞アンソニー・キャリガン(『バリー』)スティーヴン・ルート(『バリー』)ヘンリー・ウィンクラー(『バリー』)アラン・アーキン(『コミンスキー・メソッド』)トニー・シャルーブ(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)トニー・ヘイル(『Veep/ヴィープ』)■助演女優賞サラ・ゴールドバーグ(『バリー』)シアン・クリフォード(『Fleabag フリーバッグ』)オリヴィア・コールマン(『Fleabag フリーバッグ』)ベティ・ギルピン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)アレックス・ボースタイン(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)マリン・ヒンクル(『マーベラス・ミセス・メイゼル』)ケイト・マッキノン(『サタデー・ナイト・ライブ』)アンナ・クラムスキー(『Veep/ヴィープ』)