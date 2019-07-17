第71回エミー賞ノミネート一覧 『ゲーム・オブ・スローンズ』史上最多となる32ノミネート！

TV界のアカデミー賞と言われるエミー賞。今年9月に行われる第71回のノミネートが現地時間7月15日（月）に発表された。同賞の常連であった『ゲーム・オブ・スローンズ』は5月に幕を閉じ今年が最後のノミネートになるが、作品賞や主演俳優賞など含め、なんとドラマ・シリーズ部門で史上最多となる32ノミネート！ また、そんな同作を抜き、海外ドラマ史上最高評価を獲得した『チェルノブイリ』もノミネート。日本でも話題になった『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』も！ その他、『キング・オブ・メディア』や『ボディガード -守るべきもの-』、Netflixオリジナルシリーズ『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』や『ボクらを見る目』など新たな顔ぶれが登場した。

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＜主要ノミネート一覧＞

【ドラマ・シリーズ部門】

■作品賞（Drama Series）

『ベター・コウル・ソウル』

『ボディガード -守るべきもの-』

『ゲーム・オブ・スローンズ』

『キリング・イヴ／Killing Eve』

『オザークへようこそ』

『POSE』

『キング・オブ・メディア』

『THIS IS US』

■主演男優賞（Lead Actor In A Drama Series）

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』

キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ボブ・オデンカーク『ベター・コウル・ソウル』

ビリー・ポーター『POSE』

マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US』

■主演女優賞（Lead Actress In A Drama Series）

エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョディ・カマー『キリング・イヴ／Killing Eve』

ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』

ローラ・リニー『オザークへようこそ』

マンディ・ムーア『THIS IS US』

サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』

ロビン・ライト『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

■助演男優賞（Supporting Actor In A Drama Series）

アルフィー・アレン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョナサン・バンクス『ベター・コウル・ソウル』

ニコライ・コスター＝ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』

ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コウル・ソウル』

マイケル・ケリー『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

クリス・サリヴァン『THIS IS US』

■助演女優賞（Supporting Actress In A Drama Series）

グウェンドリン・クリスティー『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』

レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』

フィオナ・ショウ『キリング・イヴ／Killing Eve』

ソフィー・ターナー『ゲーム・オブ・スローンズ』

メイジー・ウィリアムズ『ゲーム・オブ・スローンズ』

■ゲスト男優賞（Guest Actor In A Drama Series）

マイケル・アンガラノ『THIS IS US』

ロン・セファス・ジョーンズ『THIS IS US』

マイケル・マッキーン『ベター・コウル・ソウル』

クメイル・ナンジアニ『The Twilight Zone』

グリン・ターマン『殺人を無罪にする方法』

ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』

■ゲスト女優賞（Guest Actress In A Drama Series）

ラヴァーン・コックス『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

チェリー・ジョーンズ『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』

ジェシカ・ラング『アメリカン･ホラー･ストーリー：黙示録』

フィリシア・ラシャド『THIS IS US』

シシリー・タイソン『殺人を無罪にする方法』

カリス・ファン・ハウテン『ゲーム・オブ・スローンズ』

■監督賞（Directing For A Drama Series）

デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

デヴィッド・ナッター『ゲーム・オブ・スローンズ』

ミゲル・サポチニク『ゲーム・オブ・スローンズ』

リーザ・ブリュールマン『キリング・イヴ／Killing Eve』

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

■脚本賞（Writing For A Drama Series）

ピーター・グールド＆トーマス・シュノーズ『ベター・コウル・ソウル』

ジェド・マーキュリオ『ボディガード -守るべきもの-』

デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

エメラルド・フェネル『キリング・イヴ／Killing Eve』

ジェシー・アームストロング『キング・オブ・メディア』

ブルース・ミラー＆キラ・スナイダー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』

【コメディ・シリーズ部門】

■作品賞（Comedy Series）

『バリー』

『Fleabag フリーバッグ』

『グッド・プレイス』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』

『シッツ・クリーク』

『Veep／ヴィープ』

■主演男優賞（Lead Actor In A Comedy Series）

アンソニー・アンダーソン『Black-ish』

ドン・チードル『Black Monday』

テッド・ダンソン『グッド・プレイス』

マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

ビル・ヘイダー『バリー』

ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』

■主演女優賞（Lead Actress In A Comedy Series）

クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ジュリア・ルイス＝ドレイファス『Veep／ヴィープ』

ナターシャ・リオン『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』

キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』

フィービー・ウォーラー＝ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』

■助演男優賞（Supporting Actor In A Comedy Series）

アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』

アンソニー・キャリガン『バリー』

トニー・ヘイル『Veep／ヴィープ』

スティーヴン・ルート『バリー』

トニー・シャルーブ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ヘンリー・ウィンクラー『バリー』

■助演女優賞（Supporting Actress In A Comedy Series）

アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

アンナ・クラムスキー『Veep／ヴィープ』

シアン・クリフォード『Fleabag フリーバッグ』

オリヴィア・コールマン『Fleabag フリーバッグ』

ベティ・ギルピン『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』

サラ・ゴールドバーグ『バリー』

マリン・ヒンクル『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』

■ゲスト男優賞（Guest Actor In A Comedy Series）

マット・デイモン『サタデー・ナイト・ライブ』

ロバート・デ・ニーロ『サタデー・ナイト・ライブ』

ルーク・カービー『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ピーター・マクニコル『Veep／ヴィープ』

ジョン・ムレイニー『サタデー・ナイト・ライブ』

アダム・サンドラー『サタデー・ナイト・ライブ』

ルーファス・シーウェル『マーベラス・ミセス・メイゼル』

■ゲスト女優賞（Guest Actress In A Comedy Series）

ジェーン・リンチ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

サンドラ・オー『サタデー・ナイト・ライブ』

マーヤ・ルドルフ『グッド・プレイス』

クリスティン・スコット・トーマス『Fleabag フリーバッグ』

フィオナ・ショウ『Fleabag フリーバッグ』

エマ・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』

■監督賞（Directing For A Comedy Series）

アレック・バーグ『バリー』

ハリー・ブラッドビア『Fleabag フリーバッグ』

マーク・チェンドロフスキー『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

■脚本賞（Writing For A Comedy Series）

アレック・バーグ＆ビル・ヘイダー『バリー』

フィービー・ウォーラー＝ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』

マヤ・アースキン＆アナ・コンクル『PEN15』

レスリー・ヘッドランド＆ナターシャ・リオン＆エイミー・ポーラー『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』

アリソン・シルヴァーマン『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』

ジョッシュ・シエガル＆ディラン・モーガン『グッド・プレイス』

デヴィッド・マンデル『Veep／ヴィープ』

【リミテッドシリーズ／テレビムービー部門】

■リミテッドシリーズ部門（Limited Series）

『チェルノブイリ』

『Escape at Dannemora』

『Fosse/Verdon』

『KIZU-傷-』

『ボクらを見る目』

■テレビムービー作品賞（Television Movie）

『ブラック・ミラー：バンダースナッチ』

『ブレグジット EU離脱』

『デッドウッド 〜決戦のワイルドタウン〜』

『King Lear』

『エルヴェとの晩餐 ある映画スターの数奇な人生』

■主演男優賞（Lead Actor In A Limited Series Or Movie）

マハーシャラ・アリ『TRUE DETECTIVE／迷宮捜査』

ベニチオ・デル・トロ『Escape at Dannemora』

ヒュー・グラント『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

ジャレッド・ハリス『チェルノブイリ』

ジャハール・ジェローム『ボクらを見る目』

サム・ロックウェル『Fosse/Verdon』

■主演女優賞（Lead Actress In A Limited Series Or Movie）

エイミー・アダムス『KIZU-傷-』

パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora』

アーンジャニュー・エリス『ボクらを見る目』

ジョーイ・キング『The Act』

ニーシー・ナッシュ『ボクらを見る目』

ミシェル・ウィリアムズ『Fosse/Verdon』

■助演男優賞（Supporting Actor In A Limited Series Or A Movie）

アサンテ・ブラック『ボクらを見る目』

ポール・ダノ『Escape at Dannemora』

ジョン・レグイザモ『ボクらを見る目』

ステラン・スカルスガルド『チェルノブイリ』

ベン・ウィショー『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

マイケル・Ｋ・ウィリアムズ『ボクらを見る目』

■助演女優賞（Supporting Actress In A Limited Series Or Movie）

パトリシア・アークエット『The Act』

マーシャ・ステファニー・ブレイク『ボクらを見る目』

パトリシア・クラークソン『KIZU-傷-』

ヴェラ・ファーミガ『ボクらを見る目』

マーガレット・クアリー『Fosse/Verdon』

エミリー・ワトソン『チェルノブイリ』

■監督賞（Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special）

スティーヴン・フリアーズ『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

ヨハン・レンク『チェルノブイリ』

ベン・スティラー『Escape at Dannemora』

ジェシカ・ユー『Fosse/Verdon』

トーマス・ケイル『Fosse/Verdon』

エヴァ・デュヴァネイ『ボクらを見る目』

■脚本賞（Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special）

ラッセル・T・デイヴィース『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

クレイグ・メイジン『チェルノブイリ』

ブレット・ジョンソン＆マイケル・トルキン『Escape at Dannemora』

スティーヴン・レヴェンソン＆ジョエル・フィールズ『Fosse/Verdon』

エヴァ・デュヴァネイ＆マイケル・スターバリー『ボクらを見る目』

第70回エミー賞授賞式は、日本時間9月23日（月・祝）に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催される。

Photo:

エミー賞トロフィー

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『ゲーム・オブ・スローンズ』

The Final Season.

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Photo: Helen Sloan/

HBO米Amazon Prime Videoオリジナルシリーズ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『チェルノブイリ』

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