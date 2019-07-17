第71回エミー賞ノミネート一覧 『ゲーム・オブ・スローンズ』史上最多となる32ノミネート！
TV界のアカデミー賞と言われるエミー賞。今年9月に行われる第71回のノミネートが現地時間7月15日（月）に発表された。同賞の常連であった『ゲーム・オブ・スローンズ』は5月に幕を閉じ今年が最後のノミネートになるが、作品賞や主演俳優賞など含め、なんとドラマ・シリーズ部門で史上最多となる32ノミネート！ また、そんな同作を抜き、海外ドラマ史上最高評価を獲得した『チェルノブイリ』もノミネート。日本でも話題になった『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』も！ その他、『キング・オブ・メディア』や『ボディガード -守るべきもの-』、Netflixオリジナルシリーズ『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』や『ボクらを見る目』など新たな顔ぶれが登場した。
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＜主要ノミネート一覧＞
【ドラマ・シリーズ部門】
■作品賞（Drama Series）
『ベター・コウル・ソウル』
『ボディガード -守るべきもの-』
『ゲーム・オブ・スローンズ』
『キリング・イヴ／Killing Eve』
『オザークへようこそ』
『POSE』
『キング・オブ・メディア』
『THIS IS US』
■主演男優賞（Lead Actor In A Drama Series）
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』
キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』
ボブ・オデンカーク『ベター・コウル・ソウル』
ビリー・ポーター『POSE』
マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US』
■主演女優賞（Lead Actress In A Drama Series）
エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジョディ・カマー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』
ローラ・リニー『オザークへようこそ』
マンディ・ムーア『THIS IS US』
サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ロビン・ライト『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Drama Series）
アルフィー・アレン『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジョナサン・バンクス『ベター・コウル・ソウル』
ニコライ・コスター＝ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』
ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コウル・ソウル』
マイケル・ケリー『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
クリス・サリヴァン『THIS IS US』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Drama Series）
グウェンドリン・クリスティー『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』
レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』
フィオナ・ショウ『キリング・イヴ／Killing Eve』
ソフィー・ターナー『ゲーム・オブ・スローンズ』
メイジー・ウィリアムズ『ゲーム・オブ・スローンズ』
■ゲスト男優賞（Guest Actor In A Drama Series）
マイケル・アンガラノ『THIS IS US』
ロン・セファス・ジョーンズ『THIS IS US』
マイケル・マッキーン『ベター・コウル・ソウル』
クメイル・ナンジアニ『The Twilight Zone』
グリン・ターマン『殺人を無罪にする方法』
ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
■ゲスト女優賞（Guest Actress In A Drama Series）
ラヴァーン・コックス『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』
チェリー・ジョーンズ『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
ジェシカ・ラング『アメリカン･ホラー･ストーリー：黙示録』
フィリシア・ラシャド『THIS IS US』
シシリー・タイソン『殺人を無罪にする方法』
カリス・ファン・ハウテン『ゲーム・オブ・スローンズ』
■監督賞（Directing For A Drama Series）
デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』
デヴィッド・ナッター『ゲーム・オブ・スローンズ』
ミゲル・サポチニク『ゲーム・オブ・スローンズ』
リーザ・ブリュールマン『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
■脚本賞（Writing For A Drama Series）
ピーター・グールド＆トーマス・シュノーズ『ベター・コウル・ソウル』
ジェド・マーキュリオ『ボディガード -守るべきもの-』
デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』
エメラルド・フェネル『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジェシー・アームストロング『キング・オブ・メディア』
ブルース・ミラー＆キラ・スナイダー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
【コメディ・シリーズ部門】
■作品賞（Comedy Series）
『バリー』
『Fleabag フリーバッグ』
『グッド・プレイス』
『マーベラス・ミセス・メイゼル』
『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』
『シッツ・クリーク』
『Veep／ヴィープ』
■主演男優賞（Lead Actor In A Comedy Series）
アンソニー・アンダーソン『Black-ish』
ドン・チードル『Black Monday』
テッド・ダンソン『グッド・プレイス』
マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』
ビル・ヘイダー『バリー』
ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』
■主演女優賞（Lead Actress In A Comedy Series）
クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』
レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ジュリア・ルイス＝ドレイファス『Veep／ヴィープ』
ナターシャ・リオン『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』
キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』
フィービー・ウォーラー＝ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Comedy Series）
アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』
アンソニー・キャリガン『バリー』
トニー・ヘイル『Veep／ヴィープ』
スティーヴン・ルート『バリー』
トニー・シャルーブ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ヘンリー・ウィンクラー『バリー』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Comedy Series）
アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』
アンナ・クラムスキー『Veep／ヴィープ』
シアン・クリフォード『Fleabag フリーバッグ』
オリヴィア・コールマン『Fleabag フリーバッグ』
ベティ・ギルピン『GLOW：ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』
サラ・ゴールドバーグ『バリー』
マリン・ヒンクル『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』
■ゲスト男優賞（Guest Actor In A Comedy Series）
マット・デイモン『サタデー・ナイト・ライブ』
ロバート・デ・ニーロ『サタデー・ナイト・ライブ』
ルーク・カービー『マーベラス・ミセス・メイゼル』
ピーター・マクニコル『Veep／ヴィープ』
ジョン・ムレイニー『サタデー・ナイト・ライブ』
アダム・サンドラー『サタデー・ナイト・ライブ』
ルーファス・シーウェル『マーベラス・ミセス・メイゼル』
■ゲスト女優賞（Guest Actress In A Comedy Series）
ジェーン・リンチ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
サンドラ・オー『サタデー・ナイト・ライブ』
マーヤ・ルドルフ『グッド・プレイス』
クリスティン・スコット・トーマス『Fleabag フリーバッグ』
フィオナ・ショウ『Fleabag フリーバッグ』
エマ・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』
■監督賞（Directing For A Comedy Series）
アレック・バーグ『バリー』
ハリー・ブラッドビア『Fleabag フリーバッグ』
マーク・チェンドロフスキー『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』
■脚本賞（Writing For A Comedy Series）
アレック・バーグ＆ビル・ヘイダー『バリー』
フィービー・ウォーラー＝ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』
マヤ・アースキン＆アナ・コンクル『PEN15』
レスリー・ヘッドランド＆ナターシャ・リオン＆エイミー・ポーラー『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』
アリソン・シルヴァーマン『ロシアン・ドール：謎のタイムループ』
ジョッシュ・シエガル＆ディラン・モーガン『グッド・プレイス』
デヴィッド・マンデル『Veep／ヴィープ』
【リミテッドシリーズ／テレビムービー部門】
■リミテッドシリーズ部門（Limited Series）
『チェルノブイリ』
『Escape at Dannemora』
『Fosse/Verdon』
『KIZU-傷-』
『ボクらを見る目』
■テレビムービー作品賞（Television Movie）
『ブラック・ミラー：バンダースナッチ』
『ブレグジット EU離脱』
『デッドウッド 〜決戦のワイルドタウン〜』
『King Lear』
『エルヴェとの晩餐 ある映画スターの数奇な人生』
■主演男優賞（Lead Actor In A Limited Series Or Movie）
マハーシャラ・アリ『TRUE DETECTIVE／迷宮捜査』
ベニチオ・デル・トロ『Escape at Dannemora』
ヒュー・グラント『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
ジャレッド・ハリス『チェルノブイリ』
ジャハール・ジェローム『ボクらを見る目』
サム・ロックウェル『Fosse/Verdon』
■主演女優賞（Lead Actress In A Limited Series Or Movie）
エイミー・アダムス『KIZU-傷-』
パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora』
アーンジャニュー・エリス『ボクらを見る目』
ジョーイ・キング『The Act』
ニーシー・ナッシュ『ボクらを見る目』
ミシェル・ウィリアムズ『Fosse/Verdon』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Limited Series Or A Movie）
アサンテ・ブラック『ボクらを見る目』
ポール・ダノ『Escape at Dannemora』
ジョン・レグイザモ『ボクらを見る目』
ステラン・スカルスガルド『チェルノブイリ』
ベン・ウィショー『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
マイケル・Ｋ・ウィリアムズ『ボクらを見る目』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Limited Series Or Movie）
パトリシア・アークエット『The Act』
マーシャ・ステファニー・ブレイク『ボクらを見る目』
パトリシア・クラークソン『KIZU-傷-』
ヴェラ・ファーミガ『ボクらを見る目』
マーガレット・クアリー『Fosse/Verdon』
エミリー・ワトソン『チェルノブイリ』
■監督賞（Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special）
スティーヴン・フリアーズ『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
ヨハン・レンク『チェルノブイリ』
ベン・スティラー『Escape at Dannemora』
ジェシカ・ユー『Fosse/Verdon』
トーマス・ケイル『Fosse/Verdon』
エヴァ・デュヴァネイ『ボクらを見る目』
■脚本賞（Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special）
ラッセル・T・デイヴィース『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』
クレイグ・メイジン『チェルノブイリ』
ブレット・ジョンソン＆マイケル・トルキン『Escape at Dannemora』
スティーヴン・レヴェンソン＆ジョエル・フィールズ『Fosse/Verdon』
エヴァ・デュヴァネイ＆マイケル・スターバリー『ボクらを見る目』
第70回エミー賞授賞式は、日本時間9月23日（月・祝）に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催される。
Photo:
エミー賞トロフィー
(C) ATAS/NATAS
『ゲーム・オブ・スローンズ』
The Final Season.
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Photo: Helen Sloan/
HBO米Amazon Prime Videoオリジナルシリーズ『マーベラス・ミセス・メイゼル』
『チェルノブイリ』
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