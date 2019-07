【今週末の新作映画】この夏はホラー作品に注目！

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(7月19日〜)は、近年TVドラマにも姿を見せる『スター・ウォーズ』シリーズのマーク・ハミルがあの"チャッキー"を演じる『チャイルド・プレイ』や、『Skins』のキャスリン・プレスコット主演のホラー作品、『ゲーム・オブ・スローンズ』の女戦士ブライエニー役が出演するヒューマンドラマなど話題作が公開! お見逃しなく!

■7月19日(金)『チャイルド・プレイ』

1988年に公開され映画史に残る名作ホラー『チャイルド・プレイ』を、『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』のプロデューサーであるセス・グレアム=スミス&デヴィッド・カッツェンバーグが現代を舞台に映画化。

引っ越しをして友だちがいない少年アンディは、誕生日に音声認識やセンサー付きカメラ、高解像度画像認識などの機能が付いた最先端テクノロジー企業の新商品"バディ人形"を母親からプレゼントされる。自らを"チャッキー"と名乗る人形だが、実は欠陥品だと判明。的外れな受け答えに最初はあきれるアンディだったが、「君が一番の親友だよ」と話すチャッキーに次第に夢中になるが...。

その他の出演者:マーク・ハミル(『Knightfall』)、オーブリー・プラザ(『レギオン』)、ガブリエル・ベイトマン(『アウトキャスト』)、ブライアン・タイリー・ヘンリー(『アトランタ』)、デヴィッド・ルイス(『私立探偵ダーク・ジェントリー』)

■7月19日(金)『ポラロイド』

『IT/イット "それ"が見えたら、終わり。』のプロデューサーであるロイ・リーが製作を務め、同日公開となる『チャイルド・プレイ』のラーズ・クレヴバーグがメガホンを執る絶望のノンストップ・フォト・ホラー。

バイト先のアンティーク店で、年代モノのポラロイドカメラを手に入れたバードは、友人たちをポラロイドカメラで撮影する。しかし撮影された友人たちが次々と謎の死を遂げる。彼女は撮影した写真に不信な黒い影が写り込んでいるのに気づいていたが、今はその影が消えている...。このカメラに隠された真実とは―。

その他の出演者:キャスリン・プレスコット(『Skins - スキンズ』)、グレイス・ザブリスキー(『ビッグ・ラブ』)、タイラー・ヤング(『EYEWITNESS/目撃者』)、サマンサ・ローガン(『13の理由』)、ケイティ・スティーヴンス(『NYガールズ・ダイアリー 大胆不敵な私たち』)、マデリン・ペッチ(『リバーデイル』)、キーナン・トレイシー(『ベイツ・モーテル 〜サイコキラーの覚醒〜』)、ミッチ・ピレッジ(『X-ファイル』)

■7月19日(金)『マーウェン』

コメディドラマ『ザ・オフィス』のスティーヴ・カレル主演。『バック・トゥ・ザ・フューチャ』のロバート・ゼメキスが製作&監督を務め、実話をもとに描いたヒューマンドラマ。

バーからの帰り道、5人の男に暴行されたマーク・ホーガンキャンプ(スティーヴ)は、瀕死の重傷を負い、9日間の昏睡状態に陥る。脳に障害を抱え、襲撃の後遺症(PDSD)に苦しむ彼は、まともな治療も受けられず、セラピー代わりにフィギュアの撮影を始める。自宅に作った空想の世界"マーウェン"では、G.Iジョーのホーギー大尉と5人のバービー人形が、迫り来るナチス親衛隊と日々戦いを繰り広げていた。地域の人々の理解と協力でマーウェンの写真は評価され、やがてマークの個展が開かれることになる。"マーウェン"で戦う勇気を与えられたマークは、避けていた暴行事件の裁判で証言しようと決意するが...。

その他の出演者:グウェンドリン・クリスティー(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、レスリー・マン(『無ケーカクの命中男/ノックトアップ』)、ダイアン・クルーガー(『ブリッジ 〜国境に潜む闇』)、メリット・ウェヴァー(『ナース・ジャッキー』)、ジャネール・モネイ(『フィリップ・K・ディックのエレクトリック・ドリームズ』)、エイザ・ゴンザレス(『フロム・ダスク・ティル・ドーン ザ・シリーズ』)、ニール・ジャクソン(『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』)

『チャイルド・プレイ』

『ポラロイド』

