第71回エミー賞ノミネート発表！『ゲーム・オブ・スローンズ』の行方は？
第71回エミー賞のノミネートが発表された。同賞の常連であった『ゲーム・オブ・スローンズ』は5月に幕を閉じ、今年が最後のノミネート。同作のノミネート数は？ 『キング・オブ・メディア』や『ボディガード -守るべきもの-』など新たな顔ぶれが登場した。さっそく、ドラマ・シリーズ主要部門のノミネートを紹介しよう。
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【ドラマ・シリーズ部門】
■作品賞（Drama Series）
『ベター・コウル・ソウル』
『ボディガード -守るべきもの-』
『ゲーム・オブ・スローンズ』
『キリング・イヴ／Killing Eve』
『オザークへようこそ』
『POSE』
『キング・オブ・メディア』
『THIS IS US』
■主演男優賞（Lead Actor In A Drama Series）
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』
キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』
ボブ・オデンカーク『ベター・コウル・ソウル』
ビリー・ポーター『POSE』
マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US』
■主演女優賞（Lead Actress In A Drama Series）
エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジョディ・カマー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』
ローラ・リニー『オザークへようこそ』
マンディ・ムーア『THIS IS US』
サンドラ・オー『キリング・イヴ／Killing Eve』
ロビン・ライト『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
■助演男優賞（Supporting Actor In A Drama Series）
アルフィー・アレン『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジョナサン・バンクス『ベター・コウル・ソウル』
ニコライ・コスター＝ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』
ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コウル・ソウル』
マイケル・ケリー『ハウス・オブ・カード 野望の階段』
クリス・サリヴァン『THIS IS US』
■助演女優賞（Supporting Actress In A Drama Series）
グウェンドリン・クリスティー『ゲーム・オブ・スローンズ』
ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』
レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』
フィオナ・ショウ『キリング・イヴ／Killing Eve』
ソフィー・ターナー『ゲーム・オブ・スローンズ』
メイジー・ウィリアムズ『ゲーム・オブ・スローンズ』
■監督賞（Directing For A Drama Series)
デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』
デヴィッド・ナッター『ゲーム・オブ・スローンズ』
ミゲル・サポチニク『ゲーム・オブ・スローンズ』
リーザ・ブリュールマン『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』
■脚本賞（Outstanding Writing For A Drama Series）
ピーター・グールド＆トーマス・シュノーズ『ベター・コウル・ソウル』
ジェド・マーキュリオ『ボディガード -守るべきもの-』
デヴィッド・ベニオフ＆D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』
エメラルド・フェネル『キリング・イヴ／Killing Eve』
ジェシー・アームストロング『キング・オブ・メディア』
ブルース・ミラー＆キラ・スナイダー『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』
『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ドラマ・シリーズ部門で史上最多となる32ノミネートとなった。第70回エミー賞授賞式は、日本時間9月23日（月・祝）に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催される。（海外ドラマNAVI）
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『ゲーム・オブ・スローンズ』
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Photo: Helen Sloan/HBO