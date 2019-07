第71回エミー賞ノミネート発表！『ゲーム・オブ・スローンズ』の行方は？

第71回エミー賞のノミネートが発表された。同賞の常連であった『ゲーム・オブ・スローンズ』は5月に幕を閉じ、今年が最後のノミネート。同作のノミネート数は? 『キング・オブ・メディア』や『ボディガード -守るべきもの-』など新たな顔ぶれが登場した。さっそく、ドラマ・シリーズ主要部門のノミネートを紹介しよう。



【関連記事】第71回エミー賞ノミネート一覧はこちら!

【ドラマ・シリーズ部門】

■作品賞(Drama Series)

『ベター・コウル・ソウル』

『ボディガード -守るべきもの-』

『ゲーム・オブ・スローンズ』

『キリング・イヴ/Killing Eve』

『オザークへようこそ』

『POSE』

『キング・オブ・メディア』

『THIS IS US』

■主演男優賞(Lead Actor In A Drama Series)

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US』

キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ボブ・オデンカーク『ベター・コウル・ソウル』

ビリー・ポーター『POSE』

マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US』

■主演女優賞(Lead Actress In A Drama Series)

エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』

ローラ・リニー『オザークへようこそ』

マンディ・ムーア『THIS IS US』

サンドラ・オー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ロビン・ライト『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Drama Series)

アルフィー・アレン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョナサン・バンクス『ベター・コウル・ソウル』

ニコライ・コスター=ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』

ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コウル・ソウル』

マイケル・ケリー『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

クリス・サリヴァン『THIS IS US』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Drama Series)

グウェンドリン・クリスティー『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』

レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』

フィオナ・ショウ『キリング・イヴ/Killing Eve』

ソフィー・ターナー『ゲーム・オブ・スローンズ』

メイジー・ウィリアムズ『ゲーム・オブ・スローンズ』

■監督賞(Directing For A Drama Series)

デヴィッド・ベニオフ&D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

デヴィッド・ナッター『ゲーム・オブ・スローンズ』

ミゲル・サポチニク『ゲーム・オブ・スローンズ』

リーザ・ブリュールマン『キリング・イヴ/Killing Eve』

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

■脚本賞(Outstanding Writing For A Drama Series)

ピーター・グールド&トーマス・シュノーズ『ベター・コウル・ソウル』

ジェド・マーキュリオ『ボディガード -守るべきもの-』

デヴィッド・ベニオフ&D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

エメラルド・フェネル『キリング・イヴ/Killing Eve』

ジェシー・アームストロング『キング・オブ・メディア』

ブルース・ミラー&キラ・スナイダー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

『ゲーム・オブ・スローンズ』は、ドラマ・シリーズ部門で史上最多となる32ノミネートとなった。第70回エミー賞授賞式は、日本時間9月23日(月・祝)に米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで開催される。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

The Final Season.

View exclusive photos from #GameofThrones Season 8.

Photo: Helen Sloan/HBO