〔記録雨〕新潟県中越地方で猛烈な雨、安全確保を(7/16)
北陸地方では、上空の寒気や湿った空気の影響で、あす17日にかけて大気の状態が不安定となる見込みです。新潟県では中越地方を中心に局地的に猛烈な雨となっているところがあります。土砂災害、低地の浸水に厳重に警戒し、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
■避難情報(16日18:30現在)
【避難勧告】≪警戒レベル4≫
＜新潟県＞
・魚沼市 ：大沢、葎沢、中島、中島新田、今泉、江口、新保、山田、米沢、一日市、中家、池平、中子沢、三ツ又(1360世帯4329人)
■防災気象情報(16日18:30現在)
【土砂災害警戒情報】
・新潟県 ：魚沼市(16日17:10)
※大雨警報が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、危険を感じたら躊躇することなく早期避難を。
【大雨・洪水警報】＜警戒レベル3相当＞
・新潟県 ：魚沼市
■気象概況
【1時間雨量】
・新潟県 魚沼市小出付近 約100mm(〜16日17:20)※解析雨量(記録的短時間大雨情報)
・新潟県 魚沼市守門付近 約100mm(〜16日16:50)※解析雨量(記録的短時間大雨情報)
・新潟県 三条市 笠堀 49.0mm(〜16日18:00)※県雨量計
・新潟県 魚沼市 大湯 42.5mm(〜16日18:30)
【3時間雨量】
・新潟県 魚沼市 大湯 74.5mm(〜16日18:00)
・新潟県 魚沼市 小出 34.5mm(〜16日18:00)
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
■避難情報(16日18:30現在)
【避難勧告】≪警戒レベル4≫
＜新潟県＞
・魚沼市 ：大沢、葎沢、中島、中島新田、今泉、江口、新保、山田、米沢、一日市、中家、池平、中子沢、三ツ又(1360世帯4329人)
■防災気象情報(16日18:30現在)
【土砂災害警戒情報】
・新潟県 ：魚沼市(16日17:10)
※大雨警報が発表されている状況で、土砂災害発生の危険度がさらに高まったときに、対象となる市町村を特定して警戒を呼びかける情報。周囲の状況や雨の降り方にも注意し、危険を感じたら躊躇することなく早期避難を。
【大雨・洪水警報】＜警戒レベル3相当＞
・新潟県 ：魚沼市
■気象概況
【1時間雨量】
・新潟県 魚沼市小出付近 約100mm(〜16日17:20)※解析雨量(記録的短時間大雨情報)
・新潟県 魚沼市守門付近 約100mm(〜16日16:50)※解析雨量(記録的短時間大雨情報)
・新潟県 三条市 笠堀 49.0mm(〜16日18:00)※県雨量計
・新潟県 魚沼市 大湯 42.5mm(〜16日18:30)
【3時間雨量】
・新潟県 魚沼市 大湯 74.5mm(〜16日18:00)
・新潟県 魚沼市 小出 34.5mm(〜16日18:00)
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