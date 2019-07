国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「7月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に公開され、高い評価を集めた最新映画6作品がランクインしました。

6位『アイアン・スカイ/第三帝国の逆襲』

[★★★☆☆ 3.13/レビュー数:106件]

月の裏側に秘密基地を建設していたナチスが、地球を侵略するという大胆な設定で話題を集めた映画『アイアン・スカイ』の7年ぶりの続編。核戦争で地球が荒廃した30年後を舞台に、人類が生き残りをかけて新たな戦いに挑むSFアクション・エンタメ作。前作に続き、クラウドファンディングによってファンから資金を調達し、製作された。

5位『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』

[★★★☆☆ 3.63/レビュー数:839件]

ポケモン映画シリーズの第1作をフル3DCGで描いたアニメーション。最強のポケモンを作りたいという人間のエゴから生み出された伝説のポケモン「ミューツー」が、兵器として実験を繰り返される中で人間に対する憎悪の念を宿していく。劇場版第1作に続き、市村正親がミュウツーの声を担当。

4位『さらば愛しきアウトロー』

[★★★☆☆ 3.80/レビュー数:268件]

16回の脱獄と銀行強盗を繰り返した実在の人物フォレスト・タッカー。1980年代のアメリカを舞台に、誰一人として傷つけなかった彼の物語を描いた、愛と犯罪と逃亡のエンターテインメント。『明日に向かって撃て』『華麗なるギャツビー』など数々の名作に出演してきたロバート・レッドフォートの俳優引退作となる。

3位『シンク・オア・スイム イチかバチか俺たちの夢』

[★★★☆☆ 3.89/レビュー数:157件]

フランスで400万人を動員した大ヒット作。家庭、仕事、将来などに行き詰まった8人の落ちこぼれ中年男性たちが、シンクロナイズド・スイミングで人生の再起に挑むという実話をもとに、フランスの実力派俳優共演で描いたヒューマンドラマ。2019年、フランスのアカデミー賞と言われるセザール賞で最多10部門にノミネートした。

2位『ハッピー・デス・デイ 2U』

[★★★★☆ 3.90/レビュー数:360件]

6月に公開された、何人もの男性と関係をもつ女子大生ツリーが、自分が殺される誕生日を何度も繰り返す様を描くタイムループホラー『ハッピー・デス・デイ』の続編。タイムループを抜け出したツリーだったが、今度は恋人カーターのルームメイトがループが巻き込まれ、殺人鬼に追われることになっていく。

1位『トイ・ストーリー4』

[★★★★☆ 3.98/レビュー数:7,489件]

おもちゃたちの絆と冒険を描いた、ピクサー・アニメーションによる世界的人気CGアニメ「トイ・ストーリー」シリーズの第4弾。主人公ウッディやバズたちレギュラーメンバーに加え、新しく登場する仲間・フォーキーをめぐる奇跡と冒険を描く。ウッディの声をトム・ハンクス、その吹き替え版を唐沢寿明。日米おなじみのキャストが声優を務める。

7月の期待度No.1作品が満足度でもNo.1

シリーズ累計レビュー数が約30万件近くにものぼり、他を圧倒する6万Clip!で7月の期待度No.1に輝いた『トイ・ストーリー4』が初日満足度1位を獲得。

「子供がみても、大人がみても違った目線で楽しめる」「最後の最後まで感動、涙だった」「新しいキャラクターたちがみんな個性豊か」「映像のクオリティに驚かされる」「おもちゃの概念、在り方などを今一度違う視点から考えさせられます」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

国内作品では、映画『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION』がランクインする結果となりました。

2019年7月13日〜7月14日の全国動員数ランキングTOP10は以下の通り。

1位(NEW)『トイ・ストーリー4』[7月12日公開] 2位(NEW)『ミュウツーの逆襲 EVOLUTION​』[7月12日公開] 3位(↓)『アラジン​​​』[6月7日公開] 4位(↓)『スパイダーマン:ファー・フロム・ホーム​』[6月28日公開] 5位(↓)『Diner ダイナー​』[7月5日公開] 6位(↓)『ザ・ファブル​』[6月21日公開] 7位(↓)『それいけ!アンパンマン きらめけ!アイスの国のバニラ姫』[6月28日公開] 8位(↓)『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム​​』[6月14日公開] 9位(↓)『新聞記者​』[6月28日公開] 10位(↓)『劇場版 Free!-Road to the World-夢​』[7月5日公開]

■初日満足度ランキングとは Filmarksの初日満足度ランキングは、前週に公開された映画を対象に、公開日から公開週の週末のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※ 前週の初日満足度ランキングをみる ※本ランキングは公開日から7月15日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から7月15日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。※本記事に掲載されているFilmarksユーザーのレビューは2019年7月15日時点のものです。

