【今週スタートの海外ドラマ】まさかの実話?!を基にした話題作が登場！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、まさかの実話を基に製作された『ミセス・ウィルソン』や、まさかのトム・クルーズと元妻ケイティ・ホームズの関係をモデルにしたのではないかいわれる注目作の新シーズンが日本上陸! お見逃しなく!

7月15日(月)から7月21日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■7月17日(水)

・22:00〜『ミセス・ウィルソン』(スーパー!ドラマTV)

主演を務める『アフェア 情事の行方』のルース・ウィルソンの祖母の実話を基に、彼女とその家族の回顧録から製作されたミステリードラマ。『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョラー・モーモント役で知られるイアン・グレンや『ボディガード -守るべきもの-』のキーリー・ホーズ、映画『ハリー・ポッター』シリーズや『キリング・イヴ/Killing Eve』のフィオナ・ショウらが出演。あなたは愛する人のことをどれくらい知っていますか―。

■7月18日(木)

・『アレンジメント ハリウッドに潜む闇』シーズン2(Huluプレミア)

トム・クルーズと元妻ケイティ・ホームズの関係をモデルにしたのではないかと噂されたことでも話題となった本作。新シーズンでは、大人気映画スターのカイルと女優の卵であるメーガンの二人がオーディションで出会ってから半年後、婚約して世紀のカップルとなってからが描かれる。式の準備を進める中、メーガンはある出来事をきっかけにカイルへの愛に迷いが生じ始め、彼が傾倒する自己啓発団体の秘密を暴こうとして次第にハリウッドの闇に飲み込まれていく...。

■7月19日(木)

・『クィア・アイ』シーズン4(Netflix)

ファブ5と呼ばれるイケメンのゲイ5人組が、依頼人のヘアスタイル、ファッション、インテリア、思考に至るまで、様々な分野についてアドバイスし、人生を華やかにしてくれる感動のドキュメンタリーシリーズ。シーズン3に引き続き、米国ミズーリ州カンザスシティを舞台に繰り広げられるシーズン4。

Photo:

『ミセス・ウィルソン』

(c) Snowed-In Productions and all3media international

『アレンジメント ハリウッドに潜む闇』シーズン2

(c) 2018 Universal Cable Productions, LLC. All rights reserved.

Netflixオリジナルシリーズ『クィア・アイ』シーズン4