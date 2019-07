HBOがゲームデベロッパーとコラボ！『ゲーム・オブ・スローンズ』の新モバイルゲームをリリース

ついに5月、第八章でファイナルを迎えた大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』を製作した米HBOが、ゲームデベロッパーとコラボして本シリーズの新作モバイルゲームをリリースすることが明らかとなった。その詳細を英Digital Spyが報じている。

HBOがカナダの大手ゲーム制作会社Behaviour Interactiveとコラボして開発する新モバイルゲーム「Beyond the Wall」は、ドラマシリーズの何十年も前が舞台になるという。

ゲームプレイヤーは領域を守るために冥夜の守人(ナイツウォッチ)で指揮を執り、七王国やそれを超えた地域からキャラクターをリクルートし、ドラマシリーズの原作「氷と炎の歌」シリーズに登場するキャラクター、エイゴン・ターガリエン4世の落とし子、ブリンデン・リヴァーズが壁の向こう側で姿を消したところからゲームがスタートするとのこと。

またプレイヤーは、ウェスタロスに生える顔が彫られた"心の木"の神秘的な力を使い、ゲームのインターフェイスを通してウェスタロスの血塗られた歴史を行き来することができる。加えて、このユニークな機能によりジェイミー・ラニスターやジョン・スノウ、デナーリス・ターガリエン、トアマンド・ジャイアンツベインや紅の女などの異なるコスチュームを集めることが可能で、戦闘をはじめとする様々なゲーム・プレイモードで使える仕様になっている。

HBOのライセンス・小売部門で部長を務めるジェフ・ピーターズは新作ゲームについて、「ドラマ版『ゲーム・オブ・スローンズ』の物語が完結したので、より深くファンがお気に入りの番組に関わり、体験できる新作ゲームを立ち上げることにワクワクしています。「Beyond the Wall」は新たな物語を伝えると共に昔の物語も再訪し、ウェスタロスを去る心の準備ができてないファンの体験を広げていくでしょう」とコメントしている。

「Beyond the Wall」は、App StoreとGoogle Playで年内にリリースされる予定だ。(海外ドラマNAVI)

