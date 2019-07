ついにバットマン登場！『GOTHAM／ゴッサム』ファイナル・シーズンがDVDレンタル＆発売！

バットマン誕生前のゴッサム・シティを描いてきたDCドラマ『GOTHAM/ゴッサム』についにバットマンが登場! フィナーレとなるシーズン5が、今秋ブルーレイ&DVD発売となる。

2014年に米FOXで放送がスタートした『GOTHAM/ゴッサム』。『The OC』や『サウスランド』のベン・マッケンジー演じる若き日のジム・ゴードンを主人公に、悪がはびこるゴッサム・シティで日夜悪と対決し、奮闘していく様を描く。

そんなファイナルとなるシーズン5のゴッサム・シティは、橋が破壊され立入禁止が宣言されてから無法地帯となっていた。犯罪者や殺人者が幅を利かせ、力を持つ者が各エリアを支配していた。ゴッサム市警は本部の周辺を管理し、避難してきた市民を保護して食料を提供していたが、ある日、食料庫がジョナサンの手下たちに襲われ食料を盗まれてしまう。ゴードンは州政府に食料の供給を依頼するが...。

シーズン5は全12話となり、ゴードンほかメインキャラクターたちが映画やコミック、アニメに近いおなじみの姿で登場する。そして、ついにバットマンも。また、映画『ダークナイト ライジング』でトム・ハーディが演じた最恐のヴィランであるベインも姿を見せる。演じるのは、『NIKITA/ニキータ』『ER 緊急救命室』のシェーン・ウェスト。さらに、『デクスター』のジェイミー・マーレイがラーズ・アル・グール(アレクサンダー・シディグ)の娘ナイッサ役で出演する。

また、第6話でジム・ゴードン役のベンがエピソード監督を務め、第9話でバーバラ・キーン役のエリン・リチャーズが監督、ベンが脚本を担当している。

『GOTHAM/ゴッサム<ファイナル・シーズン>』商品情報

9月6日(金)デジタル先行配信開始

9月20日(金)DVDレンタル開始

11月6日(水)ブルーレイ&DVD発売

・ブルーレイ コンプリート・シリーズ(オリジナル映像特典DVD DISC付)32,727円+税

・ブルーレイ コンプリート・ボックス 11,818円+税

・DVDコンプリート・ボックス 10,000+税

・DVDレンタル Vol.1〜Vol.6

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

