『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜き、海外ドラマ史上最高評価を獲得！『チェルノブイリ』独占日本初放送決定

今年5月より米国や英国で放送されると、その衝撃的なテーマと作品としての完成度の高さで大絶賛された実録ドラマ『チェルノブイリ』。全5話の同ミニシリーズがBS10 スターチャンネルにて9月25日(水)より独占日本初放送となることが決定した。

本作は、1986年4月26日、旧ソビエト社会主義共和国連邦のチェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故の真実に迫る。未曾有の原発事故の発生に、冷戦下の旧ソビエト政府が事態を隠蔽しようとする中、被害の拡大を少しでも抑えようと必死に戦った英雄たちがいた...。

旧ソビエト政府に調査を委任された科学者をジャレッド・ハリス(『ザ・クラウン』)、ゴルバチョフ書記長に現場の対応を任された副議長にステラン・スカルスガルド(『RIVER リバー』)、事故の真相解明に奔走する核物理学者をエミリー・ワトソン(『ジーニアス:世紀の天才 アインシュタイン』)。ハリウッドで活躍する3人の実力派キャストが物語の中心人物たちを重厚に熱演している。

全5話の監督を務めるのは、『ウォーキング・デッド』や『ブレイキング・バッド』でメガホンを取ったヨハン・レンク。製作は『ゲーム・オブ・スローンズ』の米HBO、ロケは廃炉となったリトアニアの原子力発電所で敢行された。

綿密な取材に基づき、緊迫の一部始終を描き上げた本作は、米IMDbでの採点が過去最高の9.7点(10点満点)、『ゲーム・オブ・スローンズ』を超えて、海外ドラマ史上最高評価を獲得している。

■『チェルノブイリ』(全5話)放送情報

BS10 スターチャンネルにて9月25日(水)よりスタート

[字]【STAR2】9月25日(水)より毎週水曜 23:00〜 ほか

[吹]【STAR3】9月30日(月)より毎週月曜 22:00〜 ほか

