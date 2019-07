【SNSまとめ】『ディセンダント』ダヴ・キャメロン、急逝したキャメロン・ボイスに贈る言葉

"もしディズニー・キャラクターに子孫がいて、10代だったら?"という発想から誕生したディズニー・チャンネルの人気TV映画『ディセンダント』で、「101匹わんちゃん」の悪女クルエラ・デ・ヴィルの息子カルロス役を演じたキャメロン・ボイスが、現地時間の7月6日(土)に20歳の若さで亡くなったことは当サイトでもお伝えした。シリーズ最新作となる3作目の現地放送を来月に控え、長期間に及ぶ撮影を一緒に過ごしてきたキャストたち。同世代の共演者らが彼の急逝について、ついにコメントを発表した。

『ディセンダント』メインキャスト3人の中で最初に沈黙を破ったのは、「眠れる森の美女」の悪役マレフィセントの一人娘マルを演じたダヴ・キャメロン。気持ちの整理がつかず、キャメロンの死について口にすることができるようになるまでに3日かかったそう。現地時間7月9日(火)にセラピーを受け、ようやく亡くなった友人について語る準備が整ったと感じることができ、自身の想いをしたためようと思ったという。

化粧っけのない顔に眼鏡をかけ、髪を一つにまとめたダヴは、泣きはらした後なのか鼻をすすりながら、白黒のビデオメッセージを6本投稿。